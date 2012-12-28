«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Общество
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22 минуты назад
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В 15 микрорайоне текут реки
Почти неделю порыв никто не устраняет.
«Текут реки. Никаких раскопок. С субботы прошлой недели бъет этот фонтан из-под асфальта на пересечении улиц Водопьянова и Строительного проезда. Реакции от городских властей и ресурсоснабжающих организаций нет», — возмущаются читатели GOROD48.
«С учетом оперативной обстановки на сетях, устранить утечку планируется до конца недели. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей», — сообщили нам в пресс-службе «РВК-Липецк».
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