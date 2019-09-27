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сегодня, 12:35

Трехлетнему Ване Безымянных нужна помощь в реабилитации

3 790
#благотворительность
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Трехлетнему Ване Безымянных нужна помощь в реабилитации

Жителей Липецкой области просят помочь трехлетнему Ванечке Безымянных. У мальчика — ДЦП, врожденная гидроцефалия, структурная эпилепсия с генерализованными приступами. 

Как рассказала мама Вани Юлия Безымянных, ребенок болен ДЦП с рождения, его диагноз требует постоянной реабилитации — с ней у мальчика появляются перспективы для улучшения состояния. 

«Ванечка родился раньше срока и 11 дней был на аппарате искусственной вентиляции легких. Первую операцию ему сделали уже на второй день жизни, затем на протяжении 2,5 месяца он переносил ежедневные пункции. Всего за первые 1,6 года малыш перенес семь операций по ревизиям шунтирующей системы», - рассказала Юлия Безымянных. 

У мальчика пострадало левое лобно-височное полушарие головного мозга, что стало причиной появления спастического тетрапареза. «Однако реабилитационные курсы массажа, остеопатии, гидрореабилитации, иппотерапии помогают улучшать его состояние. Так, после комплексного курса занятий в «Школе АФК им. Добежиных» в Сочи у Вани был заметный прогресс — он начал ходить с поддержкой за одну руку, более уверенно встает». 

Сейчас семья готовится провести еще один реабилитационный курс в «Школе АФК им. Добежиных» - туда войдут адаптивное плавание, адаптивная физкультура, коррекция позвоночника и кинезиотейпирование и ряд других занятий. Общая стоимость курса от 135 тысяч до 150 тысяч рублей. Семья уже собрала часть необходимых средств, однако их пока не хватает на полную оплату курса. 

Оказать поддержку мальчику можно по следующим реквизитам: 

Карта Сбербанка: карта сбербанк 2202 2004 4524 8287 Юлия Николаевна Б. ( мама Юлия)

Яндекс кошелёк 4100110502416168

QIWI Кошелек пополнить по этой ссылке https://qiwi.com/n/CISSU720 

Также с информацией о помощи Ване можно познакомиться в группе «ВКонтакте».

3 790
#благотворительность
1

Комментарии (3)

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Аууу Едерасты

5 минут назад
Вы где? Не хотите помочь?
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а

18 минут назад
бывшая детская омбудсманька не хочет помочь ребёнку и перечислить свой золотой парашют? Там не только Ване хватит! Но у старой курвы на том месте где должна быть совесть, "пилотка" выросла...
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фотограф

50 минут назад
вол лучше пацаненку помочь, чем всяким видеографам доминиканским
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