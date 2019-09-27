Улицу Пожарского приведут в порядок в рамках текущего ремонта дорог

Улица Пожарского в районе Свободный Сокол исключена из списка объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации администрации Липецка, такое решение было принято после того как АО «ЛГЭК» проинформировало главу города о том, что под проезжей частью улицы расположена магистральная тепловая сеть, которая введена в эксплуатацию в 1984-2000 годах. Она отработала свой ресурс и требует полной замены.



Таким образом, ремонт дороги по улице Пожарского нечнется после завершения работ АО «ЛГЭК» по реконструкции теплотрассы. Это позволит исключить повторный ремонт дороги в случае порыва теплотрассы.



В 2019 году городское управление благоустройства администрации Липецка произведет текущий ремонт проезжей части с устройством искусственных неровностей, тротуара и дорожных ограждений.

