51 минуту назад
Улицу Пожарского приведут в порядок в рамках текущего ремонта дорог
Улица Пожарского в районе Свободный Сокол исключена из списка объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Таким образом, ремонт дороги по улице Пожарского нечнется после завершения работ АО «ЛГЭК» по реконструкции теплотрассы. Это позволит исключить повторный ремонт дороги в случае порыва теплотрассы.
В 2019 году городское управление благоустройства администрации Липецка произведет текущий ремонт проезжей части с устройством искусственных неровностей, тротуара и дорожных ограждений.
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Гнать тебя
Николай Воронин
Николай Воронин