Общество

51 минуту назад

Улицу Пожарского приведут в порядок в рамках текущего ремонта дорог

5 280
#дорожные работы
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Улицу Пожарского приведут в порядок в рамках текущего ремонта дорог

Улица Пожарского в районе Свободный Сокол исключена из списка объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

По информации администрации Липецка, такое решение было принято после того как АО «ЛГЭК» проинформировало главу города о том, что под проезжей частью улицы расположена магистральная тепловая сеть, которая введена в эксплуатацию в 1984-2000 годах. Она отработала свой ресурс и требует полной замены.  

Таким образом, ремонт дороги по улице Пожарского нечнется после завершения работ АО «ЛГЭК» по реконструкции теплотрассы. Это позволит исключить повторный ремонт дороги в случае порыва теплотрассы.  

В 2019 году городское управление благоустройства администрации Липецка произведет текущий ремонт проезжей части с устройством искусственных неровностей, тротуара и дорожных ограждений.    
5 280
#дорожные работы
1

Комментарии (5)

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007

12 минут назад
Г-н Воронин в городе ям и выбоин полно когда делать собираетесь зимой?
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007

13 минут назад
Исключена и будет сделана в 19/году?когда в декабре?
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Гнать тебя

25 минут назад
Николай Воронин, жулика ссаной тряпкой из департамента!
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Николай Воронин

33 минуты назад
жаль конечно, что вспомнили. На след. год можем остаться без работы.
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Николай Воронин

35 минут назад
Мы просто забыли уточнить информацию в ЛГЭКе.
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