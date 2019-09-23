Общество
31 минуту назад
Руководство предприятия «Липецкпассажиртранспорт» оштрафовали за переработку водителей
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Водители перерабатывали от 50 до 111 часов.
Как сообщал GOROD48, прокуратура Левобережного района провела проверку исполнения федерального законодательства в сфере городских пассажирских перевозок в деятельности МУП "Липецкпассажиртранс".
Предприятие имеет бессрочную лицензию на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
Одним из основных условий лицензии является соблюдение лицензиатом требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.
В нарушение указанных требований суммарное рабочее время водителей предприятия в августе 2019 года превышало установленные нормы.
Переработка водителей составляла от 50 до 111 часов.
В связи с выявленными нарушениями прокурор возбудил в отношении директора по эксплуатации МУП «Липецкпассажиртранс» дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).
На основании акта прокурорского реагирования должностное лицо оштрафовано в размере 20 тыс. рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
Предприятие имеет бессрочную лицензию на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
Одним из основных условий лицензии является соблюдение лицензиатом требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны: организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.
В нарушение указанных требований суммарное рабочее время водителей предприятия в августе 2019 года превышало установленные нормы.
Переработка водителей составляла от 50 до 111 часов.
В связи с выявленными нарушениями прокурор возбудил в отношении директора по эксплуатации МУП «Липецкпассажиртранс» дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).
На основании акта прокурорского реагирования должностное лицо оштрафовано в размере 20 тыс. рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
2 377
СанСаныч
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