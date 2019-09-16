Общество

31 минуту назад

Водители липецких пассажирских автобусов перерабатывают сверх положенного

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Водители липецких пассажирских автобусов перерабатывают сверх положенного

Переработка водителей составляла от 50 до 111 часов.

Прокуратура Левобережного района Липецка провела проверку исполнения федерального законодательства в сфере городских пассажирских перевозок в деятельности МУП "Липецкпассажиртранс" .

Предприятие имеет бессрочную лицензию на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.

Одним из основных условий лицензии является соблюдение лицензиатом требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения; соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и отдыха водителей.
 

В нарушение указанных требований суммарное рабочее время водителей предприятия в августе 2019 года превышало установленные нормы.

Переработка водителей составляла от 50 до 111 часов.

В связи с выявленными нарушениями прокурор возбудил в отношении директора по эксплуатации МУП «Липецкпассажиртранс» дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
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Комментарии (2)

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Гость

6 минут назад
А кто его возглавляет ?
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Инопланетянин

13 минут назад
Очен суровое наказание. Поставит простого парикмахера ихозяин автобусного парка .....в один ряд. Надо смегчит штраф .
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