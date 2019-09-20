Спасатели предупреждают о мокром снеге и сильном ветре

ГУ МЧС РФ по Липецкой области распространило экстренное сообщение о надвигающейся непогоде.«По данным синоптиков, 22-23 сентября в Липецкой области возможны осадки в виде умеренного дождя, местами с мокрым снегом и ветер с порывами скоростью 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, местами заморозки до 2 градусов мороза, днем 11-16 градусов тепла», - говорится в сообщении..Спасатели напоминают меры безопасности, которые необходимо соблюдать при усилении ветра и налипании мокрого снега:При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводамВ период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.При налипании мокрого снега стоит держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;

- приостановить работы на высоте.