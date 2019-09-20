Общество
сегодня, 14:12
Госавтоинспекция проверит освещенность дорог Липецка
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На территории Липецкой области планируется провести обследование, направленное на проверку уровня освещенности дорог и соответствия показателей обязательным нормам стандартов.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в первую очередь будут проверены пешеходные переходы, участки дорог, проходящие вдоль школ и детских садов, а также перекрестки вне населенных пунктов.
Автоинспекция уже получила специальные приборы, с помощью которых проверяется качество освещения автомобильных дорог и дорог улично-дорожной сети.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в первую очередь будут проверены пешеходные переходы, участки дорог, проходящие вдоль школ и детских садов, а также перекрестки вне населенных пунктов.
Автоинспекция уже получила специальные приборы, с помощью которых проверяется качество освещения автомобильных дорог и дорог улично-дорожной сети.
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