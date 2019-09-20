Госавтоинспекция проверит освещенность дорог Липецка

На территории Липецкой области планируется провести обследование, направленное на проверку уровня освещенности дорог и соответствия показателей обязательным нормам стандартов.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в первую очередь будут проверены пешеходные переходы, участки дорог, проходящие вдоль школ и детских садов, а также перекрестки вне населенных пунктов.



Автоинспекция уже получила специальные приборы, с помощью которых проверяется качество освещения автомобильных дорог и дорог улично-дорожной сети.



