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Госавтоинспекция проверит освещенность дорог Липецка

17 635
#безопасность движения
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Госавтоинспекция проверит освещенность дорог Липецка
На территории Липецкой области планируется провести обследование, направленное на проверку уровня освещенности дорог и соответствия показателей обязательным нормам стандартов.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в первую очередь будут проверены пешеходные переходы, участки дорог, проходящие вдоль школ и детских садов, а также перекрестки вне населенных пунктов.

Автоинспекция уже получила специальные приборы, с помощью которых проверяется качество освещения автомобильных дорог и дорог улично-дорожной сети.

17 635
#безопасность движения
1

Комментарии (17)

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Катерина

3 минуты назад
Просто, ага! Как на Матырском в районе трассы со стороны Грязей.
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1111

3 минуты назад
Давно пора,а то своим освещением подвергают людей опасности
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Вася

7 минут назад
Хоть что то полезное сделают для безопасности а то только парков настроили а о безопасности не думают
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провидец

14 минут назад
ничего не видно за то они свет экономят днем все фонари на гагарина горят лампы пора меня на диоды и свет и деньги будут лишние и ярко а то пешеходов невидно
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не

15 минут назад
Аглофабрика, судя по нику ты спец, и я тебе верю!
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Аглофабрика

18 минут назад
Темно как в жопе
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Лапочка

19 минут назад
Дороги очень плохо освещены,едешь как крот на ощупь
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Анна

21 минуту назад
Темень на дорогах, пешеходов ни хрена не видно
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Пенсионер

23 минуты назад
Не удели проснулись или кто ширнул ниже спины . Липецк сначала проверте , с приходом осени освещённостью то самое место что ниже спины . Опять косяки мера , стойким хозяйственником город в полной «Же».
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Просто

33 минуты назад
Все пешеходные переходы обязательно надо подсвечивать, а не просто зебру рисовать, да и зебра должна быть светоотражающей, светофоры новые в темное время суток слепят водителей, хорошо бы отрегулировать чтоб с включением подсветки города их яркость падала наполовину!
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