Движение по улице Юношеской перекроют из-за ремонта железнодорожного пути

В связи с ремонтом пути на железнодорожном переезде по улице Юношеской в районе дома №43 будет перекрыто движение транспорта в период с полуночи 21 сентября до трех часов утра 23 сентября.



Объехать ремонтируемый участок можно по дороге 1Р-119 «Орел-Тамбов».



Автомобилистам приносят извинения за доставленные временные неудобства.



