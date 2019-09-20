Общество
25 минут назад
Движение по улице Юношеской перекроют из-за ремонта железнодорожного пути
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В связи с ремонтом пути на железнодорожном переезде по улице Юношеской в районе дома №43 будет перекрыто движение транспорта в период с полуночи 21 сентября до трех часов утра 23 сентября.
Объехать ремонтируемый участок можно по дороге 1Р-119 «Орел-Тамбов».
Автомобилистам приносят извинения за доставленные временные неудобства.
Объехать ремонтируемый участок можно по дороге 1Р-119 «Орел-Тамбов».
Автомобилистам приносят извинения за доставленные временные неудобства.
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