Общество

25 минут назад

Движение по улице Юношеской перекроют из-за ремонта железнодорожного пути

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#транспорт #дорожные работы
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Движение по улице Юношеской перекроют из-за ремонта железнодорожного пути
В связи с ремонтом пути на железнодорожном переезде по улице Юношеской в районе дома №43 будет перекрыто движение транспорта в период с полуночи 21 сентября до трех часов утра 23 сентября.

Объехать ремонтируемый участок можно по дороге 1Р-119 «Орел-Тамбов».

Автомобилистам приносят извинения за доставленные временные неудобства.

1 192
#транспорт #дорожные работы
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16 минут назад
Королев обещал что на Сырском и 19-ом уберут рельсы поездов.
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