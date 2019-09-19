«Ваш номер 5851». 94-летний ветеран войны получит путевку в санаторий через пять лет

С жалобой в редакцию GOROD48 обратилась липчанка Елена Ляхова, дочь инвалида и ветерана Великой Отечественной войны Алексея Егоровича Щукина. Она сообщила, что ее отцу, громившему фашистскую Германию и милитаристскую Японию, кавалеру ордена Красной Звезды, региональное отделение Фонда социального страхования не предоставило оперативно путевку в санаторий.



— Мы получили из Фонда ответ, подписанный заместителем начальника регионального соцстраха Наталией Перовой. Она уведомляет, что заявление отца о предоставлении путевки зарегистрировано под №5821, — рассказывает Елена Ляхова. — То есть папа, которому сейчас 94 года, сможет отправиться на отдых приблизительно через пять-шесть лет.



Информацию, что с момента постановки на очередь до получения путевки липецкие герои войны ожидают не менее пяти лет, GOROD48 подтвердил руководитель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов войны и труда Леонид Рощупкин. По его словам, в Липецкой области живут около 450 ветеранов войны, из них приблизительно половина являются инвалидами.



— Ветеранов и инвалидов войны Фонд соцстраха отправил в одну очередь с людьми, имеющими право на бесплатные путевки санаторно-курортное лечения. Для желающих оперативно отправиться на отдых, выход один — оплатить лечение из собственного кармана. Но не все это могут позволить. Наша организация ищет спонсоров. К примеру, пребывание в санатории Воронежской области участнику Парада Победы Ивану Галкину подарила коммерческая структура, — рассказалЛеонид Рощупкин.



По словам заместителя управляющегорегиональным отделением Фонда социального страхования Наталии Перовой, заявление Алексея Щукина действительно зарегистрировано 28 марта 2019 года под №5851.



— Путевка в здравницу Алексею Егоровичу будет предоставлено с учетом даты подачи заявления. Ежегодным санаторно-курортным лечением уважаемые ветераны не обеспечены. Таковы нормы федерального закона 178 статьи 6.1. «Право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», — заявила Наталья Перова.



