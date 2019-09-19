16-летняя мотоциклистка госпитализирована с улицы Московской после столкновения с «Дэу-Нексия»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 сентября в Липецке на улице Московской столкнулись автомобиль «Дэу-Нексия» под управлением 55-летнего водителя и мотоцикл с 16-летней девушкой за рулем. Мотоциклистка с травмами госпитализирована.

В Хлевенском районе на трассе Хлевное – Тербуны 48-летний велосипедист попал под «ВАЗ-2110». Мужчину с травмами госпитализировали.

В Становлянском районе столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и грузовик «КамАЗ». В ДТП пострадал 39-летний водитель иномарки.

В Липецке на улице Водопьянова 60-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1299 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 879 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.