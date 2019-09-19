сегодня, 09:20
16-летняя мотоциклистка госпитализирована с улицы Московской после столкновения с «Дэу-Нексия»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.
В Хлевенском районе на трассе Хлевное – Тербуны 48-летний велосипедист попал под «ВАЗ-2110». Мужчину с травмами госпитализировали.
В Становлянском районе столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и грузовик «КамАЗ». В ДТП пострадал 39-летний водитель иномарки.
В Липецке на улице Водопьянова 60-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1299 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 879 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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Малолетняя марамойка
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