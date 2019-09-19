Происшествия

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16-летняя мотоциклистка госпитализирована с улицы Московской после столкновения с «Дэу-Нексия»

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#авария #ГИБДД
16-летняя мотоциклистка госпитализирована с улицы Московской после столкновения с «Дэу-Нексия»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 сентября в Липецке на улице Московской столкнулись автомобиль «Дэу-Нексия» под управлением 55-летнего водителя и мотоцикл с 16-летней девушкой за рулем. Мотоциклистка с травмами госпитализирована.

В Хлевенском районе на трассе Хлевное – Тербуны 48-летний велосипедист попал под «ВАЗ-2110». Мужчину с травмами госпитализировали.

В Становлянском районе столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и грузовик «КамАЗ». В ДТП пострадал 39-летний водитель иномарки.

В Липецке на улице Водопьянова 60-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего мальчика, который получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1299 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 59.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 879 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 34 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ГИБДД

Комментарии (8)

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Эх

10 минут назад
Как они задолбали
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Здравый смысл

19 минут назад
Что ни авария - или малолетки, или деды...
ответить

Оставь при себе

20 минут назад
Моё мнение, а то мы не видим!
ответить

весёлый

28 минут назад
А вы ещё не купили своим детям мотики
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777

35 минут назад
На машинах они задолбали. Теперь на мото пересели.
ответить

Моё мнение

38 минут назад
Малолетняя марамойка, иногда такие люди ездиют лучше, чем люди с правами
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Малолетняя марамойка

44 минуты назад
Как же задолбали эти хрусты!!! Вечно мешаются под ногами и дребезжат !
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Клаша

59 минут назад
ОПАН ГАНГН СТАЙ, ОП, ОП....
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