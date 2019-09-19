Из-за ДТП приостановлено движение трамваев в районе НЛМК

Трамвай столкнулся с автобусом.

Сегодня утром на улице 9 Мая столкнулись муниципальный автобус и трамвай. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, во время поворота автобус задел зеркало трамвая и сломал его. Пострадавших нет.



Из-за того, что незначительная авария является страховым случаем водители автобуса и трамвая ждут прибытия автоинспекторов для оформления ДТП. Движение трамваев в Левобережье приостановлено.