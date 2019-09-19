Происшествия
24 минуты назад
Из-за ДТП приостановлено движение трамваев в районе НЛМК
Трамвай столкнулся с автобусом.
Сегодня утром на улице 9 Мая столкнулись муниципальный автобус и трамвай. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, во время поворота автобус задел зеркало трамвая и сломал его. Пострадавших нет.
Из-за того, что незначительная авария является страховым случаем водители автобуса и трамвая ждут прибытия автоинспекторов для оформления ДТП. Движение трамваев в Левобережье приостановлено.
Из-за того, что незначительная авария является страховым случаем водители автобуса и трамвая ждут прибытия автоинспекторов для оформления ДТП. Движение трамваев в Левобережье приостановлено.
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