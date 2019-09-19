Происшествия

24 минуты назад

Из-за ДТП приостановлено движение трамваев в районе НЛМК

2 428
#авария #ДТП
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Из-за ДТП приостановлено движение трамваев в районе НЛМК

Трамвай столкнулся с автобусом.

Сегодня утром на улице 9 Мая столкнулись муниципальный автобус и трамвай. Как сообщили GOROD48 в мэрии Липецка, во время поворота автобус задел зеркало трамвая и сломал его. Пострадавших нет.

Из-за того, что незначительная авария является страховым случаем водители автобуса и трамвая ждут прибытия автоинспекторов для оформления ДТП. Движение трамваев в Левобережье приостановлено.
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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15 минут назад
на такси
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Интересно?

17 минут назад
и как до стан 2000 добираться трамвай если сходит с линии?
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