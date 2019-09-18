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Чиновницу не уволят из-за селфи в ванной

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#селфи #отпуск #увольнение #роскошь
Чиновницу не уволят из-за селфи в ванной

Служащая сфотографировалась в нефти.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов накануне утром поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне, сообщает «Газета». На прошлой неделе Опенышева поделилась в сети селфи из отпуска в Азербайджане: советник губернатора показала, как принимает в санатории нафталановую (сорт нефти) ванну. «Много шоколада не бывает», - подписала фотографию чиновник.

Жить нужно скромнее и не демонстрировать свое благосостояние на всеобщее обозрения, посчитал Сергей Морозов и поручил уволить подчиненную. Но сегодня ситуация повернулась на 180 градусов. Созванная вчера в обед комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять своего советника Светлану Опёнышеву. Чиновнице вынесут выговор, сообщил поздно вечером правительственный телеграм-канал «Пул 73».

Позже чиновник принесла публичные извинения за ранее размещенное селфи, последняя отметила, что не хотела кого-ибо обидеть или оскорбить, пишет «УралПресса».

«Дорогие друзья. Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты и мне жаль, что так произошло. Хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в замечательном государстве Азербайджан, но, видимо, выбрала неподходящую форму. Ещё раз прошу меня извинить».
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#селфи #отпуск #увольнение #роскошь

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