ГЛОБУС ГРУПП завершила работу над еще одним липецким долгостроем.

Объект ввели в эксплуатацию глава региона Игорь Артамонов и директор департамента ЖКХ Минстроя России Михаил Гилев.

Компания ГЛОБУС ГРУПП, совместно с главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым накануне ввела в эксплуатацию дом на улице Неделина, считавшийся проблемным из-за обманутых дольщиков. В мероприятии также принял участие директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Михаил Гилев.

Достраивали объект компания ГЛОБУС ГРУПП, ООО «ЖБИ2-Инвест» и ОАО Трест «Липецкстрой». Строительство этого дома стартовало в 2014 году, а в ноябре 2016 дом был признан проблемным. Здесь зарегистрирован 91 договор долевого участия (ДДУ).

В обязанности ГЛОБУС ГРУПП входила координация всех текущих работ над проектом, а также контроль за сбором всей разрешительно-исполнительной документации для ввода объекта в эксплуатацию. Специалисты компании занимались внутренней отделкой мест общего пользования, укладкой керамической плитки и установкой дверей. Результат работы получился намного более впечатляющим и качественным, чем это было запланировано проектом первого застройщика.

Готовность дома составляет 100%. Предполагается, что ключи дольщики получат через 1,5-2 месяца после выдачи заключения Госстройнадзором.

Стоит отметить, что это не первый объект с обманутыми дольщиками, который ГЛОБУС ГРУПП достраивала за другими компаниями. 31 июля был введен в эксплуатацию дом по соседству, расположенный на пересечении улиц Неделина и Фрунзе. В торжественной обстановке Игорь Артамонов и Антон Колпаков, в присутствии собравшихся дольщиков этого дома, перерезали красную ленточку. Незадолго до этого Игорь Артамонов, совместно с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым, проинспектировали ход работ на этом объекте. Представители власти и прокуратуры в тот раз лично пообщались с дольщиками и застройщиками и остались очень довольны текущим ходом работ на строительной площадке.

Также ГЛОБУС ГРУПП, в текущий момент, активно ведет работы на строительной площадке дома в микрорайоне «Елецкий». Первоначально объект обещали сдать в 2016-м. В июне, между ООО «ГЛОБУС ГРУПП» и АО «ЛИК», при поддержке администрации Липецкой области был зарегистрирован «Договор о передаче прав и обязанностей Застройщика» по этому объекту. Общее количество обманутых дольщиков, зарегистрированных в этом доме – 251 человек. Обновленный проект предполагает строительство дома, рассчитанного на 530 квартир. В двух секциях объекта возведут по 22 жилых этажа, а в двух других секциях появится по 17 этажей для проживания. Вместе с внешними изменениями, здесь появятся обновленные входные группы и функциональные места общего пользования. Отделка подъездов будет сделана из более современных и качественных материалов, нежели это было предусмотрено первоначальным проектом. Также ГЛОБУС ГРУПП обустроит возле объекта дворовое пространство и поставит современную детскую площадку.

За ходом строительных работ можно следить онлайн. Трансляция уже доступна на сайте ГЛОБУС ГРУПП.



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