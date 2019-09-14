«Елец» в глубоком кризисе: его громят на родном поле, зрители не хотят это видеть

Даже полиция попыталась не придти на последний матч.

Два подряд поражения с разгромным счетом на своем поле потерпел ФК «Елец» с общим счетом – 0:8.

Команда из древнего города показала худший отрезок в своей новейшей истории. Такого слабого «Ельца» в (любительском) первенстве третьего дивизиона, пожалуй, еще не было.

На прошлой неделе в Елец пожаловал лидер СФФ «Центр» смоленский «Красный-СГАФКСТ». Уже на 4-й минуте предупреждение за неспортивное поведение получил помощник главного тренера ельчан Владимир Кобзев. Нервничал он не зря – смоляне отгрузили в ворота хозяев три безответных мяча и победили «на классе» - 3:0.

Еще большим кошмаром обернулся визит в Елец лискинского «Локомотива» в перенесенном еще с начала лета матче. «Железнодорожники» выиграли у хозяев еще крупнее – 5:0. «Дубль» оформил их лучший бомбардир Дмитрий Котов, один из мячей забил форвард Дмитрий Авраменко, в сезоне 2012/13 выступавшего за липецкий «Металлург».

Хорошо еще, что эти игры видели единицы елецких болельщиков (хотя можно ли радоваться отсутствию зрителей на футболе?): матч со смолянами, согласно официальному протоколу, посетили 200 человек, а на игре с «Локо» на трибунах с трудом набралось 100 человек. Более того, матч с командой Лисок пыталась проигнорировать даже елецкая полиция, хотя присутствие стражей порядка на массовых мероприятиях обязательно. Но люди в форме не спешили на стадион, возможно и потому, что вовсе не таким уж массовым было само событие. Или их просто забили позвать. В итоге игра была задержана на полчаса – разве можно гордиться такой постановкой дела?

Сегодня «Елец» проводит свой очередной матч … против того же «Локомотива», но уже на его поле в Лисках. Страшно представить, какая участь может постигнуть некогда популярную команду из Ельца…