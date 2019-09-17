Возле сокольской остановки едва не задушили женщину

На прохожую напал разбойник.

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Правобережный районный суд Липецка на 2,5 года отправил в колонию общего режима разбойника, напавшего на женщину. Мужчина ранее был судим за кражу, сообщили GOROD48 в прокуратуре Правобережного района Липецка.29-летний липчанин совершил разбойное нападение вечером 1 июля 2019 года. Мужчина был пьян и решил напасть на случайного прохожего. В поле его зрения попала женщина. Нападение произошло возле остановки «Завод «Свободный Сокол» (Студеновская, 187). Злоумышленник снял с себя брючный ремень, подкрался к женщине сзади, накинул ремень ей на шею и начал душить. Парень принудил женщину отдать ему сумочку. В ней были мобильный телефон iPhone SE, зарядное устройство к нему и наушники, паспорт, ключи и кошелек с мелочью. Разбойник силой снял с женщины золотые украшения и часы. Общая сумма ущерба составила 20 093 рубля. К счастью, женщина не пострадала.Разбойника вычислили по похищенному смартфону. Его задержали в день нападения. Он признал свою вину. Суд, помимо заключения, наложил на преступника обязательства возместить женщине материальный ущерб и выплатить ей 10 000 рублей как компенсацию морального вреда.