На территории Липецка ловят нелегальных таксистов

Сегодня в Липецке автоинспекторы и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецку проводят рейды по выявлению нелегальных таксистов.



«В последнее время неоднократно регистрировались факты ДТП при коммерческих перевозках пассажиров на легковых автомобилях с незаконно установленными опознавательными фонарями легкового такси или нанесенными цветографическими схемами легкового такси. Нередки перевозки пассажиров и багажа без соответствующего разрешения», - объяснили причину рейда в ГИБДД,



По ст. 14.1 КоАП РФ нелегальные перевозки наказываются штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей.



