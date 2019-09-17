Общество

сегодня, 11:07

На территории Липецка ловят нелегальных таксистов

10 1034
#такси
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На территории Липецка ловят нелегальных таксистов
Сегодня в Липецке автоинспекторы и  оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецку проводят  рейды по выявлению нелегальных таксистов.

«В последнее время неоднократно регистрировались факты ДТП при коммерческих перевозках пассажиров на легковых автомобилях с незаконно установленными опознавательными фонарями легкового такси или нанесенными цветографическими схемами легкового такси.  Нередки перевозки пассажиров и багажа без соответствующего разрешения», - объяснили причину рейда в ГИБДД,

По ст. 14.1 КоАП РФ нелегальные перевозки наказываются штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

10 1034
#такси
1

Комментарии (10)

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Нищий пенсионер

18 минут назад
Позор стране, люди от безисходности идут бомбить, хоть какую то копейку в дом принести, а их ловят мрази.
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Просьба к ГИБДД

31 минуту назад
огулять "таксиста" на белом Ниссан-Альмера, что стоит на газоне у автобусной остановки "Дом * #34;
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базар все нарегулирует (А. Гайдар)

35 минут назад
последнего легального таксиста видели только в СССР
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Такси Матыра

37 минут назад
Мы даже водку ночью развозим по Казинке
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Сергей 13

40 минут назад
А у нас шо,есть легальные таксисты?Сколько найдётся водителей,у которых и ИП,и путевой лист и пр.причиндалы,включая механика,нарколога))?И где у нас таксопарки?Московским узбекам и липецким бомжам,работающим по Яндексу и Максиму,эти проверяющие просто обязаны,как нищим и убогим хоть по 50 рублей на Доширак дать.
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запретить нищебродам машины продавать

44 минуты назад
таксист - это скрытая форма нищенства.
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Пророк

45 минут назад
Платишь ты легальный таксист не платишь не легальный.а разницы нету никакой просто дань побор.. конкуренция большая и если ещё и платить за лицензию то хрен заработаешь тем более только машину бить!!если все будут легальные то большинство пересядут на общественный транспорт из за цены перевозки
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Милая Оксана

51 минуту назад
Обэп, ловит бомбил! Что то нето в нашем королевстве
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Такси Вояж

сегодня, 11:21
Яндекс такси операцию проплатили !
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007

сегодня, 11:13
необязательно было об этом сообщать
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