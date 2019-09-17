Общество
сегодня, 11:07
На территории Липецка ловят нелегальных таксистов
Сегодня в Липецке автоинспекторы и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецку проводят рейды по выявлению нелегальных таксистов.
«В последнее время неоднократно регистрировались факты ДТП при коммерческих перевозках пассажиров на легковых автомобилях с незаконно установленными опознавательными фонарями легкового такси или нанесенными цветографическими схемами легкового такси. Нередки перевозки пассажиров и багажа без соответствующего разрешения», - объяснили причину рейда в ГИБДД,
По ст. 14.1 КоАП РФ нелегальные перевозки наказываются штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
«В последнее время неоднократно регистрировались факты ДТП при коммерческих перевозках пассажиров на легковых автомобилях с незаконно установленными опознавательными фонарями легкового такси или нанесенными цветографическими схемами легкового такси. Нередки перевозки пассажиров и багажа без соответствующего разрешения», - объяснили причину рейда в ГИБДД,
По ст. 14.1 КоАП РФ нелегальные перевозки наказываются штрафом в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
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