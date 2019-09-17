Под Липецком построят мини-«Катящиеся камни»

В Хрущёвке готовятся к строительству трех спортивных комплексов.

К 2021 году в селе Хрущёвка должны построить три спортивных комплекса. Об этом GOROD48 сообщил глава Сырского сельсовета Липецкого района Николай Головнев. Инвестор на масштабный проект, который давно задумали для села, уже найден. Это местная компания.



- В этом году мы намерены сделать подробный проект для спортивных сооружений. В комплекс входят три здания. Первое их них — крытое футбольное поле, второе — ледовый комплекс, а также многофункциональный зал для разных видов спорта. Все они будут работать круглогодично. Не исключено, что на стадии планировки будут вноситься поправки. Например, в здание ледового дворца «впишут» тренажерный зал, - уточнил Николай Головнев. - В любом случае комплексы будут согласованы с управлением физической культуры и спорта Липецкой области.



Большая спортивная стройка намечена на 3 га земли в районе здания мясокомбината «ЛипецкКомплекс». Сейчас там пустырь. После создания проекта, примерно в 2020 году, намерены начать строительство. При успешной реализации проекта его намерены завершить в 2021 году. Торопиться не хотят: цель — сделать все хорошо и качественно. Первым хотят закончить футбольный комплекс. По исходной разбивке проекта на виды спорта проект Хрущёвского комплекса похож на обновленный план строительства «Катящихся камней» в Молодежном парке Липецка.



- Новые спортивные объекты нам жизненно необходимы, у населения очень большая потребность в них. О постоянном спросе говорит хотя бы то, что часы работы единственного спортзала для местных жителей — в Сырской школе - расписаны буквально по минутам. Новые спортивные объекты нужны и детям, и взрослым. Мы достаточно давно начали подготовку к их появлению, заранее перевели земли в категорию для строительства спортивных сооружений. Но дело долго не трогалось с мертвой точки, подвижки начались только в этом году, - рассказал глава Сырского сельсовета.



До этапа планировки сооружений по закону нужно передать инвестору землю. Этой процедурой занимается управление имущественных и земельных отношений Липецкой области. Ведомство уже объявило торги на аренду двух кадастровых участок под строительство. Стартовую цену права аренды земли на ближайшие 5-6 лет установили в 6,2 млн рублей. Аукцион на аренду планируют завершить в середине осени.