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56 минут назад
Липецкая вечЁрка: причина вони, увольнение главврача и смертельная поездка
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 16 сентября.
Экологи выяснили причину неприятного запаха в Липецке. 14 сентября в городе не осталось практически районов, куда не дошел бы неприятный запах. Соцсети тут же отреагировали на произошедшее, и стали делится, в каком районе ощущается смрад больше. После "переклички" стало ясно, задыхается весь город. Экологи выяснили, что причиной неприятного запаха стали работы по внесению удобрений на поля в непосредственной близости от Липецка.
Более сотни мнений оставлено под новостью «В больнице «Липецк-Мед» - новый главврач». Сегодня главным врачом ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» стала бывшая заведующая пульмонологическим отделением больницы «Свободный Сокол» Юлия Агапова. Прежнему главврачу больницы Владимиру Ковалеву предложено новое место работы - главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 9».
Пассажирка машины погибла в ДТП с гужевой повозкой в Елецком районе. Вчера днем у села Талица Елецкого района произошло ДТП с участием "ВАЗ-2115" и гужевой повозки. В результате столкновения погибла пассажирка автомобиля - она скончалась на месте происшествия.
А в Липецке тем временем суд начал рассматривать дело о смертоносной поездке на катере. На скамье подсудимых «капитан» катера, который порубил винтами женщину. События, которое привели к судебному разбирательству, произошли 4 августа 2018 года. В тот вечер Полина Стюфляева приехала домой в село Желтые Пески и пошла на реку искупаться. Когда она проплывала по акватории, большой катер пронесся над ней. За рулем находился сегодняшний подсудимый. Он вернулся на место, погрузил окровавленную женщину на борт и приплыл к берегу. Винтом катера Полине отсекло ногу и переломало и порубило тело. Она погибла мгновенно.
Более сотни мнений оставлено под новостью «В больнице «Липецк-Мед» - новый главврач». Сегодня главным врачом ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» стала бывшая заведующая пульмонологическим отделением больницы «Свободный Сокол» Юлия Агапова. Прежнему главврачу больницы Владимиру Ковалеву предложено новое место работы - главного врача ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 9».
Пассажирка машины погибла в ДТП с гужевой повозкой в Елецком районе. Вчера днем у села Талица Елецкого района произошло ДТП с участием "ВАЗ-2115" и гужевой повозки. В результате столкновения погибла пассажирка автомобиля - она скончалась на месте происшествия.
А в Липецке тем временем суд начал рассматривать дело о смертоносной поездке на катере. На скамье подсудимых «капитан» катера, который порубил винтами женщину. События, которое привели к судебному разбирательству, произошли 4 августа 2018 года. В тот вечер Полина Стюфляева приехала домой в село Желтые Пески и пошла на реку искупаться. Когда она проплывала по акватории, большой катер пронесся над ней. За рулем находился сегодняшний подсудимый. Он вернулся на место, погрузил окровавленную женщину на борт и приплыл к берегу. Винтом катера Полине отсекло ногу и переломало и порубило тело. Она погибла мгновенно.
873