Происшествия

сегодня, 09:21

Пассажирка машины погибла в ДТП с гужевой повозкой в Елецком районе

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#ДТП #повозка
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Пассажирка машины погибла в ДТП с гужевой повозкой в Елецком районе

Авария произошла у села Талица.

Вчера днем у села Талица Елецкого района произошло ДТП с участием "ВАЗ-2115" и гужевой повозки. В результате столкновения погибла пассажирка автомобиля - она скончалась на месте происшествия.

- Со стороны пассажирского места в окне торчал брус, недалеко разбитая телега без лошади, и уже стояли ритуальная, ДПС и куча машин, - описывали в социальных сетях очевидцы последствий ДТП.

Фото: 4tololo.ru

1 2440
#ДТП #повозка
3

Комментарии (1)

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дед

37 минут назад
За тариф 24р скоро сядем на лошадок
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