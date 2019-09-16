Пассажирка машины погибла в ДТП с гужевой повозкой в Елецком районе

Авария произошла у села Талица.

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4tololo.ru

Вчера днем у села Талица Елецкого района произошло ДТП с участием "ВАЗ-2115" и гужевой повозки. В результате столкновения погибла пассажирка автомобиля - она скончалась на месте происшествия.- Со стороны пассажирского места в окне торчал брус, недалеко разбитая телега без лошади, и уже стояли ритуальная, ДПС и куча машин, - описывали в социальных сетях очевидцы последствий ДТП.