Происшествия
сегодня, 09:21
Пассажирка машины погибла в ДТП с гужевой повозкой в Елецком районе
Авария произошла у села Талица.
Вчера днем у села Талица Елецкого района произошло ДТП с участием "ВАЗ-2115" и гужевой повозки. В результате столкновения погибла пассажирка автомобиля - она скончалась на месте происшествия.
- Со стороны пассажирского места в окне торчал брус, недалеко разбитая телега без лошади, и уже стояли ритуальная, ДПС и куча машин, - описывали в социальных сетях очевидцы последствий ДТП.
Фото: 4tololo.ru
- Со стороны пассажирского места в окне торчал брус, недалеко разбитая телега без лошади, и уже стояли ритуальная, ДПС и куча машин, - описывали в социальных сетях очевидцы последствий ДТП.
Фото: 4tololo.ru
дед