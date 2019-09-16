В Липецке мужчина показал гениталии несовершеннолетним и предложил им интимную близость

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Вчера в Липецке на улице Московской к трем несовершеннолетним подошел мужчина, предложил заняться сексом и вытащил из штанин свой половой орган.



Дети решили рассказать об инциденте родителям, а те в свою очередь сообщили в полицию. По горячим следам был задержан 34-летний мужчина.



Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, следственным отделом по Советскому округу Липецка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 135 УК РФ – развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц в отношении несовершеннолетних.



Подозреваемый свою вину отрицает и говорит, что не помнит этих событий, так как был пьян. Есть вопросы и к его личности. Он утверждает, что недавно приехал из Республики Беларусь, хотя ранее имел Российской гражданство. Личность его требует уточнения.



В то же время в следственном комитете отметили, что санкции статьи предусматривают реальное лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

