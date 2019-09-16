Общество

21 минуту назад

В Липецкой области недокормили нелегалов

2 298
#питание #иск #нелегалы
2
В Липецкой области недокормили нелегалов

Штраф за нарушение организации питания в центрк временного содержания иностранцев взыскали через суд.

Арбитражный суд Липецкой области взыскал с подрядчика полиции ООО «Карт-Бланш» 14 935 рублей. Заказчик, региональное УМВД РФ, при ревизии поставки питания в центр временного содержания иностранных граждан нашел большую недоимку.

Как указано в материалах суда, в 2017 году между Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области и ООО «Карт-Бланш» были заключены договоры на организацию трехразового горячего питания для иностранцев, содержащихся в центре временного пребывания на Гришина,12. Общая сумма контрактов составляла около 5 млн рублей. В ходе ревизии было установлено, что ООО «Карт-Бланш» не поставил в центр  продуктов на 208 тысяч рублей. Ревизоры нашли нарушения в качестве питания нелегалов: в блюдах мясо заменяли на печень, редко привозили рыбные блюда, а также поставляли не оговоренные контрактом кондитерские изделия. Полиция направила претензии организации. Между УМВД РФ по Липецкой области и ООО «Карт-Бланш» было подписано соглашение об урегулирования спора, в соответствии с которым задолженность компании составляет 149 358 рублей, но компания так и не вернула эту сумму. Тогда полицейским пришлось обращаться в суд. Помимо возврата недоимки истец потребовал взыскания штрафа за ненадлежащее исполнение договора - 532 528 рублей.

Еще до решения суда поставщик вернул полиции 149 358 рублей. Суд частично удовлетворил иск полиции и взыскал с организации штраф в размере 10% от суммы недоимки.
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#питание #иск #нелегалы
2

Комментарии (2)

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1 минуту назад
Значит нелегально кормят а в доме престарелых концы с концами ели сводят. Не давно выложенные данные на одного престорелого, где одно яйцо на месяц.
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Фауст

6 минут назад
Это сироты...!
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