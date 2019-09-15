Происшествия
28 минут назад
Авария в Липецком районе обошлось без жертв
Но три человека получили травмы
Завершилась спасательная операция на трассе Липецк-Елец, где сегодня вечером в районе поселка Ясная Поляна, столкнулись "Рено", "Дэу Матиз" и "ВАЗ-2107".
Как уже сообщал GOROD48, "Рено" и "Дэу Матиз" столкнулись "лоб в лоб", "семерка" врезалась в "Рено".
Из "Дэу" и "Рено" водителей и пассажира доставали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области и ГПСС при помощи специнструментов.
Водитель "Рено", водитель и пассажир "Дэу" госпитализированы с травмами.
Как уже сообщал GOROD48, "Рено" и "Дэу Матиз" столкнулись "лоб в лоб", "семерка" врезалась в "Рено".
Из "Дэу" и "Рено" водителей и пассажира доставали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области и ГПСС при помощи специнструментов.
Водитель "Рено", водитель и пассажир "Дэу" госпитализированы с травмами.
Шок