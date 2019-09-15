Происшествия

28 минут назад

Авария в Липецком районе обошлось без жертв

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#дтп
Авария в Липецком районе обошлось без жертв

Но три человека получили травмы

Завершилась спасательная операция на трассе Липецк-Елец, где сегодня вечером в районе поселка Ясная Поляна, столкнулись "Рено", "Дэу Матиз" и "ВАЗ-2107".

Как уже сообщал GOROD48, "Рено" и "Дэу Матиз" столкнулись "лоб в лоб", "семерка" врезалась в "Рено".

Из "Дэу" и "Рено" водителей и пассажира доставали спасатели ГУ МЧС России по Липецкой области и ГПСС при помощи специнструментов. 

Водитель "Рено", водитель и пассажир "Дэу" госпитализированы с травмами.


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#дтп

Комментарии (1)

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Шок

5 минут назад
Там походу одни святые ехали, умудриться выжить!? в такой то аварии!!! Всем скорейшего выздоровления!!!!
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