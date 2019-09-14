54 минуты назад
Осень укрепляет позиции – в Липецкой области до +20 и небольшие дожди
В воскресенье Липецкая область будет в тылу циклона – продолжится вторжение холодных воздушных масс, при порывистом ветре местами возможны небольшие дожди . Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что около нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +6 до +8 градусов, днем она составит от 16 до 18 градусов тепла.
День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году –1 градус мороза.