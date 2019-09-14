Общество

54 минуты назад

Осень укрепляет позиции – в Липецкой области до +20 и небольшие дожди

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#дожди
Осень укрепляет позиции – в Липецкой области до +20 и небольшие дожди

В воскресенье Липецкая область будет в тылу циклона – продолжится вторжение холодных воздушных масс, при порывистом ветре местами возможны небольшие дожди . Среднесуточные температуры воздуха составят 12-13 градусов тепла, что около нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем температура составит от 15 до 20 градусов тепла.  

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +6 до +8 градусов, днем она составит от 16 до 18 градусов тепла.  

День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году –1 градус мороза. 
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#дожди

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