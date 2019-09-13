Происшествия
сегодня, 19:03
Полицейские задержали водителя подозреваемого в наезде на 5-летнего мальчика
65-летний личанин рассказал, что не заметил, как наехал на ребенка.
Совместная операция сотрудников уголовного розыска, ГИБДД и других подразделений полиции по поиску водителя, который вечером 12 сентября сбил в Липецке на пешеходном переходе трассы Липецк-Хлевное 5-летнего мальчика и скрылся с места аварии, завершилась успехом. По подозрению в наезде на ребенка задержан 65-летний мужчина.
- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 65-летний житель Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он доставлен в одел полиции и дает показания. Кроме того найден автомобиль, на котором было совершено ДТП. СЧ Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По данным GOROD48, водитель рассказал, что в момент аварии плохо себя чувствовал, поэтому в темноте не заметил, как сбил ребенка. Из-за этого он и уехал с места аварии.
Напомним, что вчера в 19.33 на трассе Липецк-Хлевное в районе магазина «Ашан» водитель автомобиля «Нива» сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу вместе с бабушкой и скрылся с места аварии. 5-летний мальчик получил множественные травмы, в тяжелом состоянии его доставили в детскую областную клиническую больницу. Очевидцы рассказывают, что от гибели мальчика спас пакет с покупками. Он смягчил удар.
Сегодня полицейские объявили в розыск водителя темной «Нивы».
- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 65-летний житель Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он доставлен в одел полиции и дает показания. Кроме того найден автомобиль, на котором было совершено ДТП. СЧ Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По данным GOROD48, водитель рассказал, что в момент аварии плохо себя чувствовал, поэтому в темноте не заметил, как сбил ребенка. Из-за этого он и уехал с места аварии.
Напомним, что вчера в 19.33 на трассе Липецк-Хлевное в районе магазина «Ашан» водитель автомобиля «Нива» сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу вместе с бабушкой и скрылся с места аварии. 5-летний мальчик получил множественные травмы, в тяжелом состоянии его доставили в детскую областную клиническую больницу. Очевидцы рассказывают, что от гибели мальчика спас пакет с покупками. Он смягчил удар.
Сегодня полицейские объявили в розыск водителя темной «Нивы».
гость
А это не тот многодетный
Чача
Понятно
ПДД
Нонка
Зять
Что значит дед- пердун.
Перри Мейсон
К уркам