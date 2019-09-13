Происшествия

сегодня, 19:03

Полицейские задержали водителя подозреваемого в наезде на 5-летнего мальчика

13 1206
#авария #ГИБДД
Полицейские задержали водителя подозреваемого в наезде на 5-летнего мальчика

65-летний личанин рассказал, что не заметил, как наехал на ребенка.

Совместная операция сотрудников уголовного розыска, ГИБДД и других подразделений полиции по поиску водителя, который вечером 12 сентября сбил в Липецке на пешеходном переходе трассы Липецк-Хлевное 5-летнего мальчика и скрылся с места аварии, завершилась успехом. По подозрению в наезде на ребенка задержан 65-летний мужчина.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 65-летний житель Липецка, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Он доставлен в одел полиции и дает показания. Кроме того найден автомобиль, на котором было совершено ДТП. СЧ Следственным управлением УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным GOROD48, водитель рассказал, что в момент аварии плохо себя чувствовал, поэтому в темноте не заметил, как сбил ребенка. Из-за этого он и уехал с места аварии.

Напомним, что вчера в 19.33 на трассе Липецк-Хлевное в районе магазина «Ашан» водитель автомобиля «Нива» сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу вместе с бабушкой и скрылся с места аварии. 5-летний мальчик получил множественные травмы, в тяжелом состоянии его доставили в детскую областную клиническую больницу. Очевидцы рассказывают, что от гибели мальчика спас пакет с покупками. Он смягчил удар.

Сегодня полицейские объявили в розыск водителя темной «Нивы».




13 1206
#авария #ГИБДД

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

54 секунды назад
Мальчик в крайне тяжелом состоянии,ребята
ответить

А это не тот многодетный

2 минуты назад
Ублюдок на Ниве, случайно, который убил недавно женщину на Гагарина и его отпустили? Или это его папаша что то то другое совершил?
ответить

Чача

6 минут назад
Где ты?
ответить

Понятно

10 минут назад
он сейчас будет петь о том, что не заметил. Муха в лобовуху влетит и то заметишь, а тут ребёнка сбил и не заметил. Пытается уйти от наказания. Поэтому наказание должно быть жёстче
ответить

ПДД

11 минут назад
Надо ставить не глонас,а видео регистратор.
ответить

Нонка

18 минут назад
Что не мудик то урод
ответить

Зять

18 минут назад
Вот ублюдок
ответить

Что значит дед- пердун.

21 минуту назад
Перри Мейсон, По путинскому закону он только домин пенсионного возраста. Так что молодой пока.
ответить

Перри Мейсон

25 минут назад
Епт, я-то думал, за рулём молодой придурок был, а оказывается, дед-пердун, которому уже под 65! И чё он полиции целый день бегал? Не молодой уже, чтобы в убегалки играть!
ответить

К уркам

26 минут назад
его хотя бы лет на десять !
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Табачному барону не дали развернуться в Липецке
#акцизы #контрафакт
27
Табачному барону не дали развернуться в Липецке

сегодня, 12:37

Происшествия
«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!»
#дебош #хулиганство
84
«Чтоб твоя печень тебя же съела! Чтоб ты ослепла через пару месяцев!»

сегодня, 12:27

Происшествия
Сварщик погиб после взрыва газового баллона
#техника безопасности
49
Сварщик погиб после взрыва газового баллона

сегодня, 11:51

Происшествия
Хулиган «заминировал» школу
#ложное сообщение #телефонный терроризм
2
Хулиган «заминировал» школу

сегодня, 11:40

Происшествия
Полиция распространила ориентировку на сбившего пятилетнего мальчика водителя
#розыск #авария #ДТП
70
Полиция распространила ориентировку на сбившего пятилетнего мальчика водителя

сегодня, 10:14

Происшествия
Во многоэтажном доме ночью сгорела квартира
#пожар
7
Во многоэтажном доме ночью сгорела квартира

сегодня, 09:47

Происшествия