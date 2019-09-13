В Югории стартовала акция «Тонна бензина для новой машины»

Липецкий филиал АО ГСК «Югория» объявил о запуске акции «Тонна бензина для новой машины» , реализуемой совместно с сетью дилерских салонов «РИНГ».

Приобретая новый автомобиль Kia, Skoda или Hyundai в сети дилерских центров «РИНГ» с полисом Каско от страховой компании Югория, покупатели автоматически становятся участниками розыгрыша тонны бензина и других подарков.*

Акция действительна только для покупателей сети салонов «РИНГ» в Липецке. Подробности участия в акции можно уточнить по телефону: 8 (4742) 50-61-50.







Акция действует с 15 августа по 15 ноября 2019 года.

* Для участия в Акции необходимо приобрести автомобиль Kia, Skoda или Hyundai у официального дилера РИНГ c 15.08.19 по 15.11.19г. (включительно), заключить договор страхования Каско от ЮГОРИИ в сети дилерских автосалонах «РИНГ»: KIA (ООО ГК «РИНГ С»: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 22А), Skoda (г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 24), Hyundai (ООО «Ринг Авто Липецк»: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 24/1).



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