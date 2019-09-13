Бизнес

23 минуты назад

В Югории стартовала акция «Тонна бензина для новой машины»

129
В Югории стартовала акция «Тонна бензина для новой машины»

Липецкий филиал АО ГСК «Югория» объявил о запуске акции «Тонна бензина для новой машины», реализуемой совместно с сетью дилерских салонов «РИНГ».

Приобретая новый автомобиль Kia, Skoda или Hyundai в сети дилерских центров «РИНГ» с полисом Каско от страховой компании Югория, покупатели автоматически становятся участниками розыгрыша тонны бензина и других подарков.*

Акция действительна только для покупателей сети салонов «РИНГ» в Липецке. Подробности участия в акции можно уточнить по телефону: 8 (4742) 50-61-50.


Акция действует с 15 августа по 15 ноября 2019 года.

* Для участия в Акции необходимо приобрести автомобиль Kia, Skoda или Hyundai у официального дилера РИНГ c 15.08.19 по 15.11.19г. (включительно), заключить договор страхования Каско от ЮГОРИИ в сети дилерских автосалонах «РИНГ»: KIA (ООО ГК «РИНГ С»: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 22А), Skoda (г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 24), Hyundai (ООО «Ринг Авто Липецк»: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 24/1).

"PR"

129

Еще в рубрике

Систему водоснабжения и водоотведения в Липецке обновляют пластиком
Систему водоснабжения и водоотведения в Липецке обновляют пластиком

06.09.2019 08:00

Бизнес
«ЭкоПром-Липецк» открыл пункт приема втросырья в с. Хрущевка
«ЭкоПром-Липецк» открыл пункт приема втросырья в с. Хрущевка

05.09.2019 09:00

Бизнес
ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеля в Центральном федеральном округе
ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеля в Центральном федеральном округе

03.09.2019 11:00

Бизнес
3 – 5 сентября в Липецке пройдёт большая меховая распродажа
#Кировская меховая фабрика
3 – 5 сентября в Липецке пройдёт большая меховая распродажа

02.09.2019 09:00

Бизнес
Состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу
#Сервис Парк
Состоится открытый кубок Липецкой области по мотокроссу

30.08.2019 16:00

Бизнес
Липецкое мороженое оценили на самом высоком уровне
Липецкое мороженое оценили на самом высоком уровне

29.08.2019 10:00

Бизнес