Общество

сегодня, 10:29

Ремонт дороги на улице 9 Мая изменит схему движения транспорта

1 636
#дорожные работы
Ремонт дороги на улице 9 Мая изменит схему движения транспорта
В связи ремонтом дороги движение по улице 9-го Мая на отрезке от площади Металлургов до перекрестка с улицей Марины Расковой будет перекрыто с шести вечера 13 сентября до девяти вечера 14 сентября.
 
Для движения пассажирского и личного транспорта организованы объезды:  

в прямом направлении   

– для автобусов №№ 8, 40А, 306, 308, 308К, 317 по схеме «проспект Мира - улица Парковая – улица Крупской – улица Марины Расковой – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам; 

- для автобусов №№ 17, 27, 28, 30, 33, 321, 322, 325, 330, 332, 353 – в прямом направлении по схеме «… - проспект Мира – улица Парковая – улица Крупской – улица Марины Расковой – улица 9 Мая – далее по маршрутам»;  

в обратном направлении по схеме «… - улица 9 Мая – улица Марины Расковой – проспект Мира – далее по маршрутам».  

После завершения ремонтных работ движение автобусов будет осуществляться  согласно утвержденным схемам. 

На личном транспорте в сторону правого берега можно будет проехать по следующему маршруту:  

улица 9 Мая - Марины Расковой - проспект Мира.  

В обратном направлении через внутренние улицы жилого района: проспект Мира - Парковая - Крупской - Расковой - далее выезд на 9 Мая. 

Водителей призывают заранее выбирать маршруты объезда.  

 
1 636
#дорожные работы

Комментарии (1)

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Вован настоящий

49 минут назад
Что же там можно целые сутки делать?
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