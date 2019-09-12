Ремонт дороги на улице 9 Мая изменит схему движения транспорта

В связи ремонтом дороги движение по улице 9-го Мая на отрезке от площади Металлургов до перекрестка с улицей Марины Расковой будет перекрыто с шести вечера 13 сентября до девяти вечера 14 сентября.



Для движения пассажирского и личного транспорта организованы объезды:



в прямом направлении



– для автобусов №№ 8, 40А, 306, 308, 308К, 317 по схеме «проспект Мира - улица Парковая – улица Крупской – улица Марины Расковой – далее по маршрутам», в обратном направлении по утвержденным схемам;



- для автобусов №№ 17, 27, 28, 30, 33, 321, 322, 325, 330, 332, 353 – в прямом направлении по схеме «… - проспект Мира – улица Парковая – улица Крупской – улица Марины Расковой – улица 9 Мая – далее по маршрутам»;



в обратном направлении по схеме «… - улица 9 Мая – улица Марины Расковой – проспект Мира – далее по маршрутам».



После завершения ремонтных работ движение автобусов будет осуществляться согласно утвержденным схемам.



На личном транспорте в сторону правого берега можно будет проехать по следующему маршруту:



улица 9 Мая - Марины Расковой - проспект Мира.



В обратном направлении через внутренние улицы жилого района: проспект Мира - Парковая - Крупской - Расковой - далее выезд на 9 Мая.



Водителей призывают заранее выбирать маршруты объезда.





