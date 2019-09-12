Дом культуры посыпался через полгода после открытия

Чиновникам пришлось добиваться ремонта через суд.

Арбитражный суд Липецкой области обязал ООО «Стимул Групп», подрядчика госзаказа на строительство дома культуры в селе Дубовое Добровского района, провести ремонт здания. Объект был сдан в декабре 2017 года, а уже следующим летом у заказчиков появились претензии.



23 июля 2018 года чиновники сельской администрации направили ООО «Стимул Групп» требование переделать винтовые сваи под монолитной плитой. В марте этого года заказчик и строители вместе осмотрели объект и нашли, помимо свай, целый перечень недоделок, но они до сих пор не исправлены. Чиновники потребовали устранить попадание влаги под кровельный конек, устранить намокание чердачного настила пола и повреждение оконной рамы в холле, повреждение стеклопакета в санузле для инвалидов, потребовали выполнить устройство канализационной трубы в соответствии со строительными нормами, отремонтировать пандус и ступени сцены, замки, устранить неисправность системы приточной вентиляции, отремонтировать систему видеонаблюдения, пожаротушения и связи, выполнить ремонт в гримерной комнате, закрепить молниеотвод и так далее. Всего в списке претензий — почти два десятка проблем.



Суд признал, что строители в течение пяти лет с момента сдачи в эксплуатацию несут гарантийные обязательства за дом культуры, и обязал компанию до середины октября устранить все недоделки и провести необходимый ремонт.



Заметим, что строительство дома культуры обошлась бюджету села в 13,6 млн рублей.