Общество
29 минут назад
Дом культуры посыпался через полгода после открытия
Чиновникам пришлось добиваться ремонта через суд.
Арбитражный суд Липецкой области обязал ООО «Стимул Групп», подрядчика госзаказа на строительство дома культуры в селе Дубовое Добровского района, провести ремонт здания. Объект был сдан в декабре 2017 года, а уже следующим летом у заказчиков появились претензии.
23 июля 2018 года чиновники сельской администрации направили ООО «Стимул Групп» требование переделать винтовые сваи под монолитной плитой. В марте этого года заказчик и строители вместе осмотрели объект и нашли, помимо свай, целый перечень недоделок, но они до сих пор не исправлены. Чиновники потребовали устранить попадание влаги под кровельный конек, устранить намокание чердачного настила пола и повреждение оконной рамы в холле, повреждение стеклопакета в санузле для инвалидов, потребовали выполнить устройство канализационной трубы в соответствии со строительными нормами, отремонтировать пандус и ступени сцены, замки, устранить неисправность системы приточной вентиляции, отремонтировать систему видеонаблюдения, пожаротушения и связи, выполнить ремонт в гримерной комнате, закрепить молниеотвод и так далее. Всего в списке претензий — почти два десятка проблем.
Суд признал, что строители в течение пяти лет с момента сдачи в эксплуатацию несут гарантийные обязательства за дом культуры, и обязал компанию до середины октября устранить все недоделки и провести необходимый ремонт.
Заметим, что строительство дома культуры обошлась бюджету села в 13,6 млн рублей.
23 июля 2018 года чиновники сельской администрации направили ООО «Стимул Групп» требование переделать винтовые сваи под монолитной плитой. В марте этого года заказчик и строители вместе осмотрели объект и нашли, помимо свай, целый перечень недоделок, но они до сих пор не исправлены. Чиновники потребовали устранить попадание влаги под кровельный конек, устранить намокание чердачного настила пола и повреждение оконной рамы в холле, повреждение стеклопакета в санузле для инвалидов, потребовали выполнить устройство канализационной трубы в соответствии со строительными нормами, отремонтировать пандус и ступени сцены, замки, устранить неисправность системы приточной вентиляции, отремонтировать систему видеонаблюдения, пожаротушения и связи, выполнить ремонт в гримерной комнате, закрепить молниеотвод и так далее. Всего в списке претензий — почти два десятка проблем.
Суд признал, что строители в течение пяти лет с момента сдачи в эксплуатацию несут гарантийные обязательства за дом культуры, и обязал компанию до середины октября устранить все недоделки и провести необходимый ремонт.
Заметим, что строительство дома культуры обошлась бюджету села в 13,6 млн рублей.
Один
Виктор