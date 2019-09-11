Общество

25 минут назад

Коллекторов оштрафовали за смс-атаку должницы

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#коллекторы #кредит
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Коллекторов оштрафовали за смс-атаку должницы

Должница устала получать сообщения и обратилась к приставам.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 50 000 рублей на компанию «Сибирь Консалтинг Групп». Организация из Новосибирска атаковала жительницу Липецка сообщениями с напоминаем о долгах.

Липчанка брала кредиты в МФК «МангоФинанс» и ООО МФК «Лайм-Займ». За женщиной образовалась задолженность. Возврата кредитов стали требовать коллекторы из новосибирской компании. Они атаковали мобильный телефон липчанки смс-сообщениями с напоминаниями и долгах и требованием вернуть деньги. Женщина ежедневно, с декабря по февраль, получала по несколько сообщений, также коллекторы ей звонили. Липчанка устала от прессинга и обратилась в службу судебных приставов.

УФССП по Липецкой области провело проверку и установило, что «Сибирь Консалтинг Групп» своей назойливостью допустила нарушение требований закона о защите прав и интересов должников кредитных организаций.
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#коллекторы #кредит
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Комментарии (2)

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Знаем мы таких

3 минуты назад
А судебные приставы с этой мошенницы ничего не пытались взыскать?
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Вован настоящий

15 минут назад
А долг она не пробовала вернуть? И чем она думала, когда у них брала деньги? Почему то многие думают, что там можно не возвращать долги, это же не банк. Только не учитывая, что там полукриминальный бизнес и голову оторвут намного быстрее.
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