Коллекторов оштрафовали за смс-атаку должницы

Должница устала получать сообщения и обратилась к приставам.

Арбитражный суд Липецкой области наложил штраф в 50 000 рублей на компанию «Сибирь Консалтинг Групп». Организация из Новосибирска атаковала жительницу Липецка сообщениями с напоминаем о долгах.



Липчанка брала кредиты в МФК «МангоФинанс» и ООО МФК «Лайм-Займ». За женщиной образовалась задолженность. Возврата кредитов стали требовать коллекторы из новосибирской компании. Они атаковали мобильный телефон липчанки смс-сообщениями с напоминаниями и долгах и требованием вернуть деньги. Женщина ежедневно, с декабря по февраль, получала по несколько сообщений, также коллекторы ей звонили. Липчанка устала от прессинга и обратилась в службу судебных приставов.



УФССП по Липецкой области провело проверку и установило, что «Сибирь Консалтинг Групп» своей назойливостью допустила нарушение требований закона о защите прав и интересов должников кредитных организаций.