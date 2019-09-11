1,7% липчан больны ВИЧ

Динамика заболеваемости выросла на 5,2%.

С диагнозом ВИЧ в регионе живут 3 578 человек. Среди них 2 727 человек - постоянные жители региона, это 1,7% от населения области. Эти данные были озвучены на пресс-конференции, посвящённой Всероссийскому дню трезвости. В региональном наркодиспансере признают, что ситуация с распространением ВИЧ в Липецкой области остаётся крайне тяжелой. За первые полгода диагноз ВИЧ был поставлен 186 пациентам, что на 5,2% больше аналогичного периода 2018 года. В 32,5% случаев человек заразился при употреблении наркотиков.Данные о ВИЧ были озвучены вместе со статистикой по употреблению алкоголя и наркотиков. Главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин отметил, что липчане перешли с высоко градусного алкоголя на более легкое спиртное. Это радует главного нарколога области, так как крепкий алкоголь, в том числе - домашний самогон, крайне негативно влияет на здоровье человека. Именно на фоне употребления такого алкоголя развиваются заболевания сердца и даже рак. Если и пить, то не крепкое спиртное и качественное. Главный нарколог уверен, что в пивбарах, где можно упиться до беспамятства за 5 копеек, качественного товара не найдёшь.- Очень рад, что в Липецкой области взялись за пивнушки. У нас пиво на уровне психотерапии внедряется в сознание, маркетологи делают его ежедневное употребление нормой жизни. Как компота или чая. Пиво - это напиток только праздника, так как содержащиеся в нем компоненты наносят огромный удар по печени и по мозгам, по всему организму, - говорит Михаил Коростин. - Массово открывшиеся пивбары — это использование пробелов в законодательстве. Люди, которые торгуют там — на них лежит большой грех. Они пользуются тем, что их продукт вызывает зависимость, и делают на этом очень большие деньги. При этом санитарные условия в барах ужасные, местные жители возмущены криками и шумом. Я не против продажи легких спиртных напитков, но это надо делать цивилизованно: где есть еда, контроль дозы, адекватная цена.Первичная заболеваемость наркоманией за первые три месяца в Липецкой области выросла на 66,7%, заболеваемость алкоголизмом - на 38%. Вместе с тем больных алкоголизмом стало на 2,6%. Липчане стали на 5,5% реже страдать алкогольными психозами (белая горячка или «белочка»). Пациентов с «белочкой» стало на 11%. Пик заболеваемости алкоголизмом приходится на 40-59 лет.- На каждого липчанина приходится в год по 5,1 литров выпитого крепкого алкоголя. Можно сказать, что по сути — мусульманская страна. Но очень важен качественный компонент статистики. В официальные данные не входит теневой рынок спиртного, не просчитано употребление самого и другого подпольного алкоголя. Люди, конечно, выпивают больше, чем по «белой статистике». Но, исходя из данных опроса, количество употребляющих алкоголя выросло, на качественно — алкоголь стал легче, то есть вместо крепкого спиртного пьют алкоголь меньшей крепости, - рассказывает главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин. - Это, конечно, меньшее зло. Но все равно зло.Мнение Михаила Коростина подтверждают данные о смертности от алкоголя. Впервые за долгие годы в Липецкой области уменьшилось число смертей, вызванных неуемным потреблением спиртного. В целом по области она снизилась на 19%, по Липецку — на 6%, а в Ельце — сразу на 35%. Есть положительная динамика и по районам региона.Главный нарколог советует липчанам пить не более 150 грамм крепкого спиртного в неделю. Но что такое 150 грамм — четыре-пять тостов, и все. Чаще всего за этой дозой следует продолжение банкета. Опять же с алкоголем. Михаил Коростин уверен, что бороться с возлияниями будет сложно, пока в обществе существует традиция любой праздник сдабривать литрами спиртного. Нарколог привел в пример свою беседу с главами сельских поселений перед Пасхой. Михаил Коростин предложил после первых тостов убрать с заставленных «поросями, гусями и икрой — черной, красной, зеленой» столов спиртное. На это предложение чиновники округлили глаза: «Как так? Нас же назовут жадными! Мы не можем на такое пойти!». Коростин уверен, что идти на такие меры надо, нужно отказываться от стереотипа. Иначе алкоголь наделает бед и в семьях, и в стране в целом.