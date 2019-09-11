Общество

46 минут назад

«Лада» свалилась в кювет - погиб 52-летний водитель

2 664
#Авария #ДТП
«Лада» свалилась в кювет - погиб 52-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.  

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 сентября в селе Октябрьское Усманского района съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада-111730» под управлением 52-летнего мужчины. Водитель от полученных травм умер на месте аварии, его 52-летний пассажир госпитализирован.

В Липецке на улице Баумана 60-летний водитель «Рено Сандеро» допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением  18-летней девушки,  автомобилем «Форд Фокус» под управлением 63-летнего водителя и автомобилем «Пежо 308» под управлением 46-летней женщины. В аварии пострадала женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта», доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.

Загрузка плеера


На улице Космонавтов 25-летний водитель «Рено Логан» допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 43-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Калины» и его 40-летняя пассажирка. Оба пострадавших доставлялись в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущены.

WhatsApp Image 2019-09-10 at 21.53.37 (1).jpeg

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1629 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 73. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1235 случаев превышения  скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей

2 664
#Авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

жуть-жуткая!

21 минуту назад
Вчера ездили в Задонск, там скорость по городу 30 км/ч, знаки висят...... Почему бы во всех населенных пунктах не повесить знаки ограничение скорости 30-40 км/ч?! .......Тише едешь-дальше будешь...........Люююдииии, думайте головой, не создавайте проблем себе и другим......
ответить

Гыгы

29 минут назад
Купил себе гроб на колесах.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области разыскивают 72-летнюю женщину
#пропавшие без вести
1
В Липецкой области разыскивают 72-летнюю женщину

сегодня, 08:59

Общество
В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость»
#крестный ход
18
В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость»

сегодня, 08:52

Общество
Кредитор получил от должника автомобиль, который никто не хотел покупать
#Долги #приставы #реализация имущества
9
Кредитор получил от должника автомобиль, который никто не хотел покупать

вчера, 18:14

Общество
Жители Добровского района знали, что пьют «паленую» водку и все равно ее покупали
#Алкоголь #контрафакт
51
Жители Добровского района знали, что пьют «паленую» водку и все равно ее покупали

вчера, 18:05

Общество
1
Росстат сообщил о повышении цен на перелеты в экономклассе

вчера, 17:56

Общество
Администрация области может полностью запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах
#пивные бары
100
Администрация области может полностью запретить торговлю пивом на розлив в жилых домах

вчера, 17:02

Общество