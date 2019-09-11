Общество
46 минут назад
«Лада» свалилась в кювет - погиб 52-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 сентября в селе Октябрьское Усманского района съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада-111730» под управлением 52-летнего мужчины. Водитель от полученных травм умер на месте аварии, его 52-летний пассажир госпитализирован.
В Липецке на улице Баумана 60-летний водитель «Рено Сандеро» допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 18-летней девушки, автомобилем «Форд Фокус» под управлением 63-летнего водителя и автомобилем «Пежо 308» под управлением 46-летней женщины. В аварии пострадала женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта», доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.
На улице Космонавтов 25-летний водитель «Рено Логан» допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 43-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Калины» и его 40-летняя пассажирка. Оба пострадавших доставлялись в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущены.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1629 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 73. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1235 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей
В Липецке на улице Баумана 60-летний водитель «Рено Сандеро» допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 18-летней девушки, автомобилем «Форд Фокус» под управлением 63-летнего водителя и автомобилем «Пежо 308» под управлением 46-летней женщины. В аварии пострадала женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта», доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.
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На улице Космонавтов 25-летний водитель «Рено Логан» допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением 43-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Калины» и его 40-летняя пассажирка. Оба пострадавших доставлялись в ГБ СМП №1, после оказания помощи отпущены.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1629 нарушений ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 73. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1235 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей
жуть-жуткая!
Гыгы