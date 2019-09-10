Общество
51 минуту назад
На Городище вечером пройдет большой концерт
11 1005
Сегодня в 18.00 на общественном пространстве "Городище" в Липецке пройдет концерт в рамках акции «Чистая страна». Как сообщает пресс-служба администрации города, на сцену выйдут музыканты кавер-группы «Ala-Ska». Хедлайнером вечера станет певица из Казахстана, участница «Black Star» Назима Джанибекова. Закончит концерт дискотека.
11 1005
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Zizou L 13
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Злыдень
Кот скептик
Кот скептик
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