Общество

51 минуту назад

На Городище вечером пройдет большой концерт

11 1005
Сегодня в 18.00 на общественном пространстве "Городище" в Липецке пройдет концерт в рамках акции «Чистая страна». Как сообщает пресс-служба администрации города, на сцену выйдут музыканты кавер-группы «Ala-Ska». Хедлайнером вечера станет певица из Казахстана, участница «Black Star» Назима Джанибекова. Закончит концерт дискотека.
11 1005

Комментарии (11)

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-,,

1 минуту назад
Работу что ли бросить....вяселуха...
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Zizou L 13

4 минуты назад
А кто будет завтра петь? Огласите весь список, пожалуйста!
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:

9 минут назад
Уроды детей со школ погнали.
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Злыдень

17 минут назад
Черти одни. Один фонтаны городил, другой Вовке булки облизывал и соловьем пел, а этот через день концерты устраивает. Пир во время чумы
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Кот скептик

18 минут назад
... ну это чтобы липчане начали привыкать к мусору, у нас его скоро станет очень много.
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Кот скептик

19 минут назад
В рамках акции Чистая страна вся площадь будет снова завалена мусором.
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Проведите концерт в Измалков.

22 минуты назад
Там идиоты почти все.
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фома

24 минуты назад
праздник каждый день ...млин
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Всё зависит от нас

31 минуту назад
Задолбали деньги в воздух швырять! Лучше купите квартиры на эти средства нуждающимся или вылечите тяжелобольных детей и людей! Можно подумать, в этом городе проблем нет, которые решать надо! Да их тьма тьмущая! Ещё и приглашают одну * какую-то. Дожили - певцы и певички из Блэк Стар - уже звёзды! Позорище, одним словом. Докатился Липецк, а точнее докатили его и куда дальше покатят - страшно подумать!
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Серджио Иванетти

31 минуту назад
Опять эти от блекстара. Тимати занес денег в администрацию?
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