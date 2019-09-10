На Городище вечером пройдет большой концерт

Сегодня в 18.00 на общественном пространстве "Городище" в Липецке пройдет концерт в рамках акции «Чистая страна». Как сообщает пресс-служба администрации города, на сцену выйдут музыканты кавер-группы «Ala-Ska». Хедлайнером вечера станет певица из Казахстана, участница «Black Star» Назима Джанибекова. Закончит концерт дискотека.

