Происшествия
14 минут назад
На базе отдыха угнали «Фольксваген Туарег»
Желание подвезти девушек вылилось в уголовное дело.
Лебедянский районный суд безработному жителю Липецкой области. Мужчина еще до вердикта суда признался в том, что угнал внедорожник «Фольксваген Туарег».
Как установил суд, преступление было совершено в первомайские выходные. В ночь на 2 мая на базу отдыха в селе Теплое Лебедянского района развлекалась компания. Для того, что было веселее, хозяйка внедорожника открыла машину, сняла ее с сигнализации и включила магнитолу. Один из отдыхающий решил развести своих приятельниц, участниц шумной вечеринки, по домам. Пьяный мужчина сел за руль и повез пассажирок в сторону Данкова. Взглянув на датчик топлива, мужчина решил заправить автомобиль на ближайшей АЗС. Но пьяный водитель ошибся с топливом, и двигатель заглох. Сломанный автомобиль бросили в селе Ольховец.
Суд наказал незадачливого угонщика годом условного срока с двумя годами испытательного.
Фото: coches.com
Как установил суд, преступление было совершено в первомайские выходные. В ночь на 2 мая на базу отдыха в селе Теплое Лебедянского района развлекалась компания. Для того, что было веселее, хозяйка внедорожника открыла машину, сняла ее с сигнализации и включила магнитолу. Один из отдыхающий решил развести своих приятельниц, участниц шумной вечеринки, по домам. Пьяный мужчина сел за руль и повез пассажирок в сторону Данкова. Взглянув на датчик топлива, мужчина решил заправить автомобиль на ближайшей АЗС. Но пьяный водитель ошибся с топливом, и двигатель заглох. Сломанный автомобиль бросили в селе Ольховец.
Суд наказал незадачливого угонщика годом условного срока с двумя годами испытательного.
Фото: coches.com
Вован настоящий