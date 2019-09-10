Происшествия

14 минут назад

На базе отдыха угнали «Фольксваген Туарег»

1 402
#угон
На базе отдыха угнали «Фольксваген Туарег»

Желание подвезти девушек вылилось в уголовное дело.

Лебедянский районный суд безработному жителю Липецкой области. Мужчина еще до вердикта суда признался в том, что угнал внедорожник «Фольксваген Туарег».

Как установил суд, преступление было совершено в первомайские выходные. В ночь на 2 мая на базу отдыха в селе Теплое Лебедянского района развлекалась компания. Для того, что было веселее, хозяйка внедорожника открыла машину, сняла ее с сигнализации и включила магнитолу. Один из отдыхающий решил развести своих приятельниц, участниц шумной вечеринки, по домам. Пьяный мужчина сел за руль и повез пассажирок в сторону Данкова. Взглянув на датчик топлива, мужчина решил заправить автомобиль на ближайшей АЗС. Но пьяный водитель ошибся с топливом, и двигатель заглох. Сломанный автомобиль бросили в селе Ольховец.

Суд наказал незадачливого угонщика годом условного срока с двумя годами испытательного.




Фото: coches.com

1 402
#угон

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вован настоящий

3 минуты назад
То есть по синьке угробил машину, и ему год условно?
ответить

Еще в рубрике

Подробности ДТП в Тербунах: прицеп вдавил «Ладу» в магазин мебели
#авария #ДТП
6
Подробности ДТП в Тербунах: прицеп вдавил «Ладу» в магазин мебели

сегодня, 11:50

Происшествия
Водитель внедорожника пролетел перекресток на красный сигнал
#нарушение ПДД #светофор
22
Водитель внедорожника пролетел перекресток на красный сигнал

сегодня, 11:09

Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП и заявил об угоне своей машины
#ложный донос #авария #ДТП
3
Пьяный водитель совершил ДТП и заявил об угоне своей машины

сегодня, 10:48

Происшествия
На улице Баумана столкнулись четыре автомобиля
#авария #ДТП
18
На улице Баумана столкнулись четыре автомобиля

сегодня, 10:39

Происшествия
Кассир вынесла из магазина товаров на 17 000 рублей
#хищение #магазин
17
Кассир вынесла из магазина товаров на 17 000 рублей

сегодня, 10:30

Происшествия
Мусоровоз снес столб линии электропередачи
#авария #ДТП
4
Мусоровоз снес столб линии электропередачи

сегодня, 10:26

Происшествия