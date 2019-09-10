Завтра Игорь Артамонов официально избавится от приставки «врио»

В областной избирательной комиссии официально объявили итоги прошедших губернаторских выборов.

Сегодня в областной администрации председатель региональной избирательной комиссии Юрий Алтухов подписал итоговый протокол по выборам главы администрации Липецкой области.



Вначале Юрий Алтухов и члены облизбиркома утвердили итоги голосования на цифровых избирательных участках (в Москве на 30 таких участках проголосовали 135 липчан из 193-х ранее зарегистрировавшихся на портале госуслуг). После того, как эти данные были введены в систему ГАС "Выборы", Юрий Алтухов доложил о результатах выборов главы администрации Липецкой области, на которых врио главы региона Игорь Артамонов набрал 67,28% голосов избирателей (за него проголосовали 294 820 человек).



- Нас всех сплотила кампания по организации выборов главы областной администрации, - заявил Юрий Алтухов. - Мы создали все условия для кандидатов в губернаторы и наших избирателей. В итоге мы получили в итоге хорошую явку (она составила 47,11%). На выборах более 14 тысяч липчан проголосовали не по месту прописки. Выборы прошли без нарушений. Была в день голосования лишь одна жалоба. Доверие к выборам выросло. Система сработала почти идеально.



- Я не могу разделить вашего оптимизма. Хотелось бы, чтобы выборы в регионе проходили иначе. Я знаю, как вы настраивали членов ТИКов и УИКов. Политтехнологи и административный ресурс сделали свое дело. Весь избирательный процесс был запущен так, чтобы обойтись без второго тура. Так, путем муниципального фильтра на выборы не попали Олег Хомутинников и Александр Шерин. Эта схема политтехнологам удалась. Я столкнулся с уничтожением наших агитационных материалов. Неравенство в информационном пространстве выразилось в том, что кандидат от "Единой России" все время мелькал в СМИ, а в дебатах, совместных агитационных выступлениях, не участвовал. На выборах люди фотографировали избирательные бюллетени, - так работал административный ресурс. Выборы честными назвать мы не можем, - заявил в перерыве заседания комиссии кандидат в губернаторы от КПРФ Сергей Токарев, занявший на выборах второе место с более чем трехкратным отставанием от выдвиженца "Единой России".



От приставки "врио" новоизбранный глава региона избавится только завтра, когда в официальном печатном органе областного Совета и областной администрации будут опубликованы результаты выборов, а в 11.00 в областной избирательной комиссии они будут официально утверждены.

