Политика

38 минут назад

Завтра Игорь Артамонов официально избавится от приставки «врио»

3 821
#выборы главы региона
Завтра Игорь Артамонов официально избавится от приставки «врио»

В областной избирательной комиссии официально объявили итоги прошедших губернаторских выборов.

Сегодня в областной администрации председатель региональной избирательной комиссии Юрий Алтухов подписал итоговый протокол по выборам главы администрации Липецкой области.

Вначале Юрий Алтухов и члены облизбиркома утвердили итоги голосования на цифровых избирательных участках (в Москве на 30 таких участках проголосовали 135 липчан из 193-х ранее зарегистрировавшихся на портале госуслуг). После того, как эти данные были введены в систему ГАС "Выборы", Юрий Алтухов доложил о результатах выборов главы администрации Липецкой области, на которых врио главы региона Игорь Артамонов набрал 67,28% голосов избирателей (за него проголосовали 294 820 человек). 

- Нас всех сплотила кампания по организации выборов главы областной администрации, - заявил Юрий Алтухов. - Мы создали все условия для кандидатов в губернаторы и наших избирателей. В итоге мы получили в итоге хорошую явку (она составила 47,11%). На выборах более 14 тысяч липчан проголосовали не по месту прописки. Выборы прошли без нарушений. Была в день голосования лишь одна жалоба. Доверие к выборам выросло. Система сработала почти идеально. 

- Я не могу разделить вашего оптимизма. Хотелось бы, чтобы выборы в регионе проходили иначе. Я знаю, как вы настраивали членов ТИКов и УИКов. Политтехнологи и административный ресурс сделали свое дело. Весь избирательный процесс был запущен так, чтобы обойтись без второго тура. Так, путем муниципального фильтра на выборы не попали Олег Хомутинников и Александр Шерин. Эта схема политтехнологам удалась.  Я столкнулся с уничтожением наших агитационных материалов. Неравенство в информационном пространстве выразилось в том, что кандидат от "Единой России" все время мелькал в СМИ, а в дебатах, совместных агитационных выступлениях, не участвовал. На выборах люди фотографировали избирательные бюллетени, - так работал административный ресурс. Выборы честными назвать мы не можем, - заявил в перерыве заседания комиссии кандидат в губернаторы от КПРФ Сергей Токарев, занявший на выборах второе место с более чем трехкратным отставанием от выдвиженца "Единой России". 

От приставки "врио" новоизбранный глава региона избавится только завтра, когда в официальном печатном органе областного Совета и областной администрации будут опубликованы результаты выборов, а в 11.00 в областной избирательной комиссии они будут официально утверждены.
3 821
#выборы главы региона

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

V. ST. P

21 минуту назад
Ура! Теперь заживём, как в сказке! Ха-ха-ха...
ответить

1

23 минуты назад
Надо снести Уссатого у обкома ик хнренам пусть его башку заберет себе Папа и Зять и поставит у себя в квартире в сортире
ответить

Ваш

30 минут назад
Красно - коричневый реванш не прошел.
ответить

Еще в рубрике

Соперники Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов
#выборы главы региона
84
Соперники Игоря Артамонова прокомментировали итоги выборов

вчера, 10:46

Политика
Прокуратура: выборы прошли в штатном режиме
#выборы
8
Прокуратура: выборы прошли в штатном режиме

вчера, 09:33

Общество
«Единороссы» проиграли выборы коммунистам
#выборы
53
«Единороссы» проиграли выборы коммунистам

вчера, 08:59

Политика
Второго тура на выборах главы Липецкой области не будет
#выборы главы региона
122
Второго тура на выборах главы Липецкой области не будет

08.09.2019 22:45

Политика
После обработки 15% протоколов на выборах главы Липецкой области лидирует Игорь Артамонов
#выборы главы региона
83
После обработки 15% протоколов на выборах главы Липецкой области лидирует Игорь Артамонов

08.09.2019 22:19

Политика
Игорь Артамонов: «Если бы все вернулось назад, я бы снова влез в эту историю»
#выборы главы региона
75
Игорь Артамонов: «Если бы все вернулось назад, я бы снова влез в эту историю»

08.09.2019 21:55

Политика