Происшествия

18 минут назад

Пьяный водитель совершил ДТП и заявил об угоне своей машины

133
#ложный донос #авария #ДТП
Пьяный водитель совершил ДТП и заявил об угоне своей машины

Приговором Задонского районного суда житель Хлевенского района признан виновным в заведомо ложном доносе о совершенном преступлении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимый, управляя автомобилем пьяным совершил ДТП и, желая избежать административной ответственности, сообщил в полицию об угоне своей машины.

Несмотря на то, что ни в ходе следствия, ни в суде он не признал свою вину, совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
133
#ложный донос #авария #ДТП

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