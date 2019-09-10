18 минут назад
Пьяный водитель совершил ДТП и заявил об угоне своей машины
Приговором Задонского районного суда житель Хлевенского района признан виновным в заведомо ложном доносе о совершенном преступлении.
Несмотря на то, что ни в ходе следствия, ни в суде он не признал свою вину, совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти к выводу об обоснованности предъявленного обвинения и назначить подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.