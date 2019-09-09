НЛМК Live

58 минут назад

НЛМК — обмен водой по-чистому

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#НЛМК
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НЛМК — обмен водой по-чистому


Как сохранить воды реки Воронеж чистыми? Ответ прост: взял из реки воду на свои надобности — верни ее очищенной. Такое сожительство природы и человека будет честным, порядочным и справедливым. 

Новолипецкий металлургический комбинат уже давно занимается комплексным решением проблемы промышленных стоков, чтобы свести практически к нулю воздействие производства на природу. Так, в августе исполнилось уже десять лет успешной работы системы замкнутого водоснабжения, которая позволяет очищать воду после использования ее в металлургических процессах и снова возвращать в производственный цикл. 

Для запуска системы на комбинате провели масштабную модернизацию: построили новые насосные станции и сеть трубопроводов длиной 46 км, реконструировали существующие насосные станции, внедрили новую технологию газоочисток, изменили схему доочистки воды и ее транспортировку в цеха. 

Все это сделано ради одного - полностью исключить ежегодный сброс в реку Воронеж 46 млн куб. метров промышленно-ливневых сточных вод. Теперь эта вода после очистки повторно используются для нужд комбината. 

На создание замкнутой системы технического водоснабжения в 2008-2009 годах направили около 650 миллионов рублей. Благодаря этому проекту и последующей модернизации потребление комбинатом речной воды за десятилетие снизилось на 70%.

Сейчас замкнутый водооборотный цикл ПАО НЛМК – это большая и сложная система труб и агрегатов.  Она включает градирни для охлаждения воды, комплекс трубопроводов, пруды-отстойники общей площадью около 1,8 миллионов квадратных метров, локальные отстойники в цехах и систему различных фильтров. 

Результаты бережного экологического природопользования сегодня налицо — индикаторами чистоты прудов-отстойников НЛМК стали ...утки и рыба, которые облюбовали водоемы как место своего обитания. Пруды полны жизни: пернатые водоплавающие вольготно плавают стаями, а за рыбой пробираются, несмотря на запрет, рыбаки. 

«Внедрение на Новолипецком комбинате замкнутой системы водооборота позволило полностью исключить сброс промышленно-ливневых сточных вод в реку Воронеж. Это сделало чище главную водную артерию города и помогает экономить ценные природные ресурсы. Реализованные на комбинате технические решения и новое технологическое оборудование соответствуют наилучшим мировым практикам. Группа НЛМК достигла наилучших в отрасли показателей водопотребления - 5,3 кубометров на тонну стали против лучших мировых практик в 7 кубометров на тонну», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Процесс оптимизации системы технического водоснабжения не прекращается и сегодня. Уже сейчас на комбинате ремонтируют градирни. На них установят оборудование, которое сократит расход речной воды на подпитку водооборотных циклов.

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#НЛМК
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