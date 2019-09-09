Общество

39 минут назад

Липецкая область вошла в топ-20 регионов по условиям на рынке труда

5 337
#индекс #рынок труда
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Липецкая область вошла в топ-20 регионов по условиям на рынке труда

Но и это — не лучший результат для Центрального Черноземья.

РИА Рейтинг подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года. При расчете были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты и условия труда, занятость, а также емкость рынка.

Липецкая область оказалась на 19 месте по индексу рынка труда. Это строчка между Воронежем и Белгородом, который замыкает топ-20. Курск оказался на 44 позиции, Тамбов - на 54 месте.Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург. Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, отмечают авторы рейтинга.

По сравнению с 2017 годом в России в целом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, уменьшился коэффициент напряженности на рынке (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий). Однако ситуация по-прежнему достаточно неоднородна, отмечается в исследовании. Эксперты прогнозируют сохранение позитивной тенденции в 2019 году.
5 337
#индекс #рынок труда
2

Комментарии (5)

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Истинная правда

14 минут назад
Почему на 19 месте? Потому-то в этот гадюшник под названием РУНОК ТРУДАНЕ кто не обращался, да и что там могут предложить зарплату 8-15 тысяч. А поставить на пособие ( без блата не получится). Вот и получается крутить как хочешь, работу ищи с серой зарплатой ( без оформления).
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Смотрящий

17 минут назад
Да лажа полная у Вас с рынком труда! Не дать - не взять, объявление вакансий, особенно для людей с опытом и образованием, полная профанация и пускание пыли в глаза, для заполнения стат учета.
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жулье и ворье

22 минуты назад
жулье и ворье
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Гость

26 минут назад
Полная ЛОЖ мяхко говоря ссут в уши)))
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НЕ ПАТРИОТ

28 минут назад
А-а-а... А чё номер не везде замазали 8-920-509-58-92
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