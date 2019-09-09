Общество
39 минут назад
Липецкая область вошла в топ-20 регионов по условиям на рынке труда
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Но и это — не лучший результат для Центрального Черноземья.
РИА Рейтинг подготовило индекс рынка труда по итогам 2018 года. При расчете были проанализированы девять показателей, включая уровень оплаты и условия труда, занятость, а также емкость рынка.
Липецкая область оказалась на 19 месте по индексу рынка труда. Это строчка между Воронежем и Белгородом, который замыкает топ-20. Курск оказался на 44 позиции, Тамбов - на 54 месте.Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург. Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, отмечают авторы рейтинга.
По сравнению с 2017 годом в России в целом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, уменьшился коэффициент напряженности на рынке (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий). Однако ситуация по-прежнему достаточно неоднородна, отмечается в исследовании. Эксперты прогнозируют сохранение позитивной тенденции в 2019 году.
Липецкая область оказалась на 19 месте по индексу рынка труда. Это строчка между Воронежем и Белгородом, который замыкает топ-20. Курск оказался на 44 позиции, Тамбов - на 54 месте.Пять регионов-лидеров 2017 года по индексу рынка труда сохранили свои позиции и по итогам 2018-го. Первые два места занимают Москва и Санкт-Петербург. Регионы — лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, у них низкий уровень безработицы, относительно короткое среднее время поиска работы, высокие зарплаты, большая емкость рынка труда, отмечают авторы рейтинга.
По сравнению с 2017 годом в России в целом снизился уровень безработицы, сократилось среднее время поиска работы, выросли зарплаты, уменьшился коэффициент напряженности на рынке (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий). Однако ситуация по-прежнему достаточно неоднородна, отмечается в исследовании. Эксперты прогнозируют сохранение позитивной тенденции в 2019 году.
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