Культура
50 минут назад
На фестиваль «Ш.К.А.F.» пришли тысячи липчан
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На общественном пространстве «Городище» сегодня проходит книжный арт-фестиваль «Ш.К.А.F.».
К 12.00 на «Городище» пришли несколько тысяч липчан. Для них подготовлены книжные выставки, экспозиции библиотек, запланированы встречи с писателями.
В фестивале участвуют и представители спортивных секций города. С показательными выступлениями на Городище пришли фехтовальщики, футболисты, волейболисты и дзюдоисты и даже мастера такого экзотического вида спорта, как ролибол (китайский теннис).
В фестивале участвуют и представители спортивных секций города. С показательными выступлениями на Городище пришли фехтовальщики, футболисты, волейболисты и дзюдоисты и даже мастера такого экзотического вида спорта, как ролибол (китайский теннис).
В 18.00 «Ш.К.А.F.» завершится показами фильмов Всемирного фестиваля уличного кино.
1 608
Комментарии (1)
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Артач