Культура

50 минут назад

На фестиваль «Ш.К.А.F.» пришли тысячи липчан

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#фестиваль #Городище
На фестиваль «Ш.К.А.F.» пришли тысячи липчан

На общественном пространстве «Городище» сегодня проходит книжный арт-фестиваль «Ш.К.А.F.».  

К 12.00 на «Городище» пришли несколько тысяч липчан. Для них подготовлены книжные выставки, экспозиции библиотек, запланированы встречи с писателями. 

В фестивале участвуют и представители спортивных секций города. С показательными выступлениями на Городище пришли фехтовальщики, футболисты, волейболисты и дзюдоисты и даже мастера такого экзотического вида спорта, как ролибол (китайский теннис).

В 18.00 «Ш.К.А.F.» завершится показами фильмов Всемирного фестиваля уличного кино.

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#фестиваль #Городище

Комментарии (1)

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Артач

32 минуты назад
опять куча активистской петушни соберется
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