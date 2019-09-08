На фестиваль «Ш.К.А.F.» пришли тысячи липчан

На общественном пространстве «Городище» сегодня проходит книжный арт-фестиваль «Ш.К.А.F.».



К 12.00 на «Городище» пришли несколько тысяч липчан. Для них подготовлены книжные выставки, экспозиции библиотек, запланированы встречи с писателями.В фестивале участвуют и представители спортивных секций города. С показательными выступлениями на Городище пришли фехтовальщики, футболисты, волейболисты и дзюдоисты и даже мастера такого экзотического вида спорта, как ролибол (китайский теннис).

В 18.00 «Ш.К.А.F.» завершится показами фильмов Всемирного фестиваля уличного кино.