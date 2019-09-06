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Липецкая вечЁрка: авария в небе, замена Тимати и новый стадион

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Липецкая вечЁрка: авария в небе, замена Тимати и новый стадион

Предлагаем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 6 сентября.

Больше всего комментариев читатели остановили под сообщением о том, что вместо Тимати в Липецке выступит дуэт HammAli & Navai. Образованный в 2016 году российский рэп-дуэт состоит из Александра Алиева и Наваи Бакирова. Получить пригласительные на концерт на площади Петра Великого можно будет на площадках арт-фестиваля.

Не менее активно читатели обсуждали аварию, случившуюся в небе над Липецком. Два истребителя Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета. Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта. Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы.

Около сотни комментариев оставлено под новостью «За воспитание сына ремнем жителя Липецкой области отправили на обязательные работы». Житель Липецкой области первый раз избил своего маленького сына вечером 5 октября 2018 года. Мужчина устроил семейный скандал и схватился за ремень. Второй «акт воспитания» произошел утром 9 октября, когда отец почувствовал из детской комнаты запах зажженных спичек. Разъяренный липчанин отлупил малыша ремнем.

Тем временем липчане одобрили перемены в центре Сокола. На публичных слушаниях обсуждали парковки на Заводской площади. Новые места для автомобилей хотят выделить рядом с ТРЦ «Радуга». Там появятся 672 парковочных места. Сейчас в районе Заводской площади насчитывается 138 машиномест. Но это — только планы на будущее. А уже сегодня вечером в Военном городке открыли стадион «Авиатор». Корреспонденты GOROD48 побывали там и готовы рассказать все подробности.
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