Общество

45 минут назад

Вместо Тимати в Липецке выступит дуэт HammAli & Navai

26 897
#Концерт
Вместо Тимати в Липецке выступит дуэт HammAli & Navai

Концерт начнется на площади Петра Великого в 20:00.


Концерт-завершение арт-фестиваля, который будет проходить в Липецке в это воскресенье, стартует на площади Петра Великого в 20:00. Вместо ранее анонсированного Тимати на сцену у ГДМ «Октябрь» поднимутся участники дуэта HammAli & Navai, сообщает департамент культуры Липецка. Это образованный в 2016 году российский рэп-дуэт, состоящий из Александра Алиева и Наваи Бакирова из России. Оба участника являются уроженцами Москвы, этническими азербайджанцами.

Получить пригласительные на концерт на площади Петра Великого можно будет на площадках арт-фестиваля. Они, видимо, по стечению обстоятельств в большинстве случаев совпадают с избирательными участками. Все точки арт-фестиваля и запланированные на них активности указаны на интерактивной карте.
26 897
#Концерт

Комментарии (26)

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для ОО7

50 секунд назад
Ты просто или лентяй ,который не хочет работать тяжелым трудом на улице и в жару и в мороз ,когда за тобой стоит мастер , прораб , начальник участка и контора с бух галтерией ,которую мы - РАБОТЯГИ кормим ,да еще и платим налоги! А тебе видимо запо дло работать в таких условиях ! Ты наверное всегда ищешь где выгоднее в плане легкости в работе ! Но я заработал реально на машину честным и тяжелым трудом и 4 года откладывал ! А свои предьявы предьявляй тем ,кто живет в 300 -380 метровых коттеджах ,вот им предявля ,на какие такие шиши они умудрились построить дом ,с дорогой отделкой ,которая превышает стоимость моей квартиры !!!!
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Максим

2 минуты назад
Видимо люди здесь уже предклон ного возраста раз такое пишут , группа супер и песни супер , Спасибо за такой шанс послушать их в живую . а вы идите на сердючку кто против .
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!!!

2 минуты назад
Бузхова с барделя 2 херь поёт что кровь из ушей. Пропаганда бл@дства и алкоголя.
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Максим

3 минуты назад
пол маккартни, Реп от слова протест , грамотей
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З Г Д

6 минут назад
Народ требует хлеба и зрелищ. Зрелищ с избытком. Решайте вопрос с хлебом.
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007

7 минут назад
кто ты? путинский холоп?который 4 года откладывал на иномарку, ты хочешь сказать что с зп? * ..шь в это стране если хочешь заработать и прокормить семью надо воровать, и для таких как ты выгодно что путин и ко руководят страной городом, селом и тд просто при них проще это сделать они не не накажут и глаза закроют на это ток пальчиком погрозят
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Я за АРТАМОНОВА !

8 минут назад
И я слушаю ОЛЬГУ БУЗОВУ ! Мне нравятся все ее треки ,но особенно " ВОДИЦА " -это ваще мегабомба ,тащишься когда включаешь на светофоре на всю мощь и ловишь взгляды посторонних и ты от этого получаешь душевный оргазм !
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для РСДРП

11 минут назад
Вот скоро ты допиз****СЯ !!!! Ты чего добиваешься ? Справедливости ? Уровня жизни ? Уймись и забудь про СССР навсегда ! Сейчас не время под каждыми темами разводить свои дискуссии по поводу того ,как тебе жилось хорошо в СССР , а мне лично -не очень ,так как при зарплате 120 -150 рублей тяжело было откладывать на Жигули ! А я когда был маленьким в то время ,так мечтал о желтыой трейке Жигулевской ,да что там хотя бы и Запорожец тоже неплохо ! А сейчас у меня при Путине есть иномарка среднего сегмента и без всякого кредита брал ,с зарплаты 4 года откладывал ! Так что всем тогда давали квартиры - молодоженки ,но не все вылезли потом из них ,кто то кооперативную купил ,а кто то еще ждет ! Раньше тоже не всем давали двушки ,вернее не во всех организациях ! И был блат и социальное не равеннство ,кто то получал двушку с одним ребенком ,а кто то двушку с двумя детьми и где справедливость ?
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Animal planet.

14 минут назад
Блин,даже я такое не слушаю.
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они и пригласили

14 минут назад
Викторм, за наши денежки ,бюджетные,пригласили Артамонов и Уваркина этих ....
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