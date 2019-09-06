Общество
45 минут назад
Вместо Тимати в Липецке выступит дуэт HammAli & Navai
Концерт начнется на площади Петра Великого в 20:00.
Концерт-завершение арт-фестиваля, который будет проходить в Липецке в это воскресенье, стартует на площади Петра Великого в 20:00. Вместо ранее анонсированного Тимати на сцену у ГДМ «Октябрь» поднимутся участники дуэта HammAli & Navai, сообщает департамент культуры Липецка. Это образованный в 2016 году российский рэп-дуэт, состоящий из Александра Алиева и Наваи Бакирова из России. Оба участника являются уроженцами Москвы, этническими азербайджанцами.
Получить пригласительные на концерт на площади Петра Великого можно будет на площадках арт-фестиваля. Они, видимо, по стечению обстоятельств в большинстве случаев совпадают с избирательными участками. Все точки арт-фестиваля и запланированные на них активности указаны на интерактивной карте.
для ОО7
Максим
!!!
Максим
З Г Д
007
Я за АРТАМОНОВА !
для РСДРП
Animal planet.
они и пригласили