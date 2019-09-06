Происшествия

15 минут назад

За воспитание сына ремнем жителя Липецкой области отправили на обязательные работы

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#жестокость #дети
За воспитание сына ремнем жителя Липецкой области отправили на обязательные работы

За воспитание сына ремнем жителя Липецкой области отправили на обязательные работы.

Мировой судья СУ №2 Усманского района вынес приговор по обвинению мужчины в ненадлежащем исполнении им своих обязанностей по воспитанию сына и жестоком обращении с ним.

Житель Липецкой области первый раз избил своего маленького сына вечером 5 октября 2018 года. Мужчина устроил семейный скандал и схватился за ремень. Он не менее семи раз ударил мальчика по рукам и ногам, у ребенка остались синяки. Отец снова схватился за ремень рано утром 9 октября, когда почувствовал из детской комнаты запах зажженных спичек. Мужчина зашел в детскую и увидел, что сын играет с коробком. Разъяренный липчанин отлупил малыша ремнем, нанес ему 12 ударов.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с сыном и назначил ему наказание в виде 210 часов обязательных работ.





Фото: mammamuntetiem.lv

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#жестокость #дети

Комментарии (3)

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Викторм

4 минуты назад
Интересно, кто же донес на мужика? Дура-теща, которая скоро сдохнет в пожаре, организованном малолетним придурком?
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СТУДГОРОДОК, 26

4 минуты назад
Ярика тоже поколачивали. Выл на весь подъезд. А что толку? Стал матюжником. Оскорбляет пожилого соседа матом. Да и одноклассника грозил зарезать. Из 21 школы 15 мкр. Ремень не учит. А только озлобляет. И битый ребенок говорит- вот вырасту, я вам покажу. И в тюрьму!
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клоп

9 минут назад
Бывают дети психи, которые понимают только ремень и силу.А педагогические разговоры на них не действуют.
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