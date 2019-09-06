Происшествия
15 минут назад
За воспитание сына ремнем жителя Липецкой области отправили на обязательные работы
3 333
За воспитание сына ремнем жителя Липецкой области отправили на обязательные работы.
Мировой судья СУ №2 Усманского района вынес приговор по обвинению мужчины в ненадлежащем исполнении им своих обязанностей по воспитанию сына и жестоком обращении с ним.
Житель Липецкой области первый раз избил своего маленького сына вечером 5 октября 2018 года. Мужчина устроил семейный скандал и схватился за ремень. Он не менее семи раз ударил мальчика по рукам и ногам, у ребенка остались синяки. Отец снова схватился за ремень рано утром 9 октября, когда почувствовал из детской комнаты запах зажженных спичек. Мужчина зашел в детскую и увидел, что сын играет с коробком. Разъяренный липчанин отлупил малыша ремнем, нанес ему 12 ударов.
Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с сыном и назначил ему наказание в виде 210 часов обязательных работ.
Фото: mammamuntetiem.lv
Житель Липецкой области первый раз избил своего маленького сына вечером 5 октября 2018 года. Мужчина устроил семейный скандал и схватился за ремень. Он не менее семи раз ударил мальчика по рукам и ногам, у ребенка остались синяки. Отец снова схватился за ремень рано утром 9 октября, когда почувствовал из детской комнаты запах зажженных спичек. Мужчина зашел в детскую и увидел, что сын играет с коробком. Разъяренный липчанин отлупил малыша ремнем, нанес ему 12 ударов.
Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с сыном и назначил ему наказание в виде 210 часов обязательных работ.
Фото: mammamuntetiem.lv
3 333
Викторм
СТУДГОРОДОК, 26
клоп