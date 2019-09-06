Липчане одобрили перемены в центре Сокола

На публичных слушаниях обсуждали парковки на Заводской площади.

Департамент градостроительства и архитектуры Липецка вынес заключение по публичным слушаниям, касающихся центра Сокола. Горожане и эксперты обсудили вопрос организации парковок в районе Заводской площади. Новые места для автомобилей хотят выделить рядом с ТРЦ «Радуга». Там появятся 672 парковочных места. Сейчас в районе Заводской площади насчитывается 138 машиномест.В публичных слушаниях приняли участие 25 человек, к проекту перемен поступило 9 замечаний. Специалисты обратили внимание на некорректное оформление чертежей к проекту, но, в целом, поддержали создание парковок. Горожане предлагали сделать сквозной проезд к парковкам со стороны мини-рынка, а также озвучили предложение распределить парковочные места между теми организациями, что работают в районе Заводской площади. На это им было отвечено, что проектом планировки предусмотрено размещение парковочных мест для всех общественных зданий, расположенных на участке. Таким образом, после устранения замечаний проект должен быть утвержден.Пример того, как будет выглядеть площадь после реконструкции, показала в своем Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина. «Главную площадь Сокола - Заводскую - планируем привести в порядок в следующем году. Эскиз разработан. Подходим комплексно, потому что в 2020 году у нас реконструкция с расширением улицы Баумана», - пишет глава города.