33 минуты назад
Липчане одобрили перемены в центре Сокола
На публичных слушаниях обсуждали парковки на Заводской площади.
В публичных слушаниях приняли участие 25 человек, к проекту перемен поступило 9 замечаний. Специалисты обратили внимание на некорректное оформление чертежей к проекту, но, в целом, поддержали создание парковок. Горожане предлагали сделать сквозной проезд к парковкам со стороны мини-рынка, а также озвучили предложение распределить парковочные места между теми организациями, что работают в районе Заводской площади. На это им было отвечено, что проектом планировки предусмотрено размещение парковочных мест для всех общественных зданий, расположенных на участке. Таким образом, после устранения замечаний проект должен быть утвержден.
Пример того, как будет выглядеть площадь после реконструкции, показала в своем Instagram мэр Липецка Евгения Уваркина. «Главную площадь Сокола - Заводскую - планируем привести в порядок в следующем году. Эскиз разработан. Подходим комплексно, потому что в 2020 году у нас реконструкция с расширением улицы Баумана», - пишет глава города.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Утро на Соколе В парке работы по благоустройству идут без выходных. По всей территории будут ровные дорожки, детская площадка изменится полностью - большие песочницы, резиновое покрытие и игровой комплекс. Площадка будет бесплатной. Идёт установка аттракционов. В сентябре начинаем ремонт стадиона - замена поля, подогрева, забора. На 2021 будем планировать капремонт здания спорткомплекса. ⠀ Уложим новый асфальт на пешеходной дорожке вдоль улицы 40 лет Октября, которую отремонтировали в этом году по нацпроекту. Дорога узкая, на месте автобусной остановки нужен карман - будем делать. Есть тут ещё ступеньки, на которые обращали внимание жители - в этом году провели срочный ремонт, чтобы было безопасно, в следующем - запланировали полное переустройство, все должно соответствовать красивому дому. ⠀ Главную площадь Сокола - Заводскую - планируем привести в порядок в следующем году. Эскиз разработан. Подходим комплексно, потому что в 2020 году у нас реконструкция с расширением улицы Баумана. ⠀ Заехали на улицу Бабушкина, ее отремонтировали в этом году. По просьбе жителей сделали шесть лежачих полицейских. Машины не гоняют. ⠀ Есть ещё один проблемный вопрос, который волнует жителей всего города - пивные заведения. Будем добиваться, чтобы по сути магазины, где нет кухни, а только продажа на вынос и непонятные столики и стойки, работали с 9 до 21 часа. Часть предпринимателей уже перешли на такой режим работы. ⠀ #липецк #благоустройство #меняемгородвместе #паркилипецка #соколлипецк #бкад #дорогилипецка #благоустройстволипецка
???