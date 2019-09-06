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сегодня, 13:54
Слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет опровергли
Кабинет министров не обсуждает такие планы.
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет. Как сообщает РИА Новости, возможность повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет назвали "полным бредом".
Ранее "Независимая газета" написала со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. Рашкин признает, что не может подтвердить свои слова документально, хотя и получил информацию как депутат Госдумы, но заверяет, что "это один в один, на сто процентов та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы", пишет ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.
Ранее "Независимая газета" написала со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет. Рашкин признает, что не может подтвердить свои слова документально, хотя и получил информацию как депутат Госдумы, но заверяет, что "это один в один, на сто процентов та же группа, которая готовила и первый этап пенсионной реформы", пишет ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.