В Липецкой области ждут «гонконгский» грипп и Викторию

А также не стоит забывать про «свиной» и «птичий» грипп.

В управлении здравоохранения Липецкой области сегодня проходит научно-практическая международная конференция, посвященная заболеваемости гриппу, ОРВИ и внебольничным пневмониям. Участниками конференции стали липецкие медики, а также студенты и преподаватели медицинского университета Луганска. Для них и лечебно-профилактических учреждений региона организовали онлайн-трансляцию.Первой место у трибуны президиума заняла Ирина Ярковская, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области. Ее выступление было посвящено теме заболеваемости гриппом и прививочной кампании. Эксперт начала с того, как мы пережили прошлый сезон гриппа. Грипп в сезоне 2018-2019 гг характеризовался более раним началом эпидподъема, но прошел легче и короче. Всего гриппом переболело примерно 6% населения страны. Ирина Ярковская уверена, что залог отсутствия проблем и эпидемии — прививки, которые были нацелены на ожидаемые штаммы. Если в среднем по России было привито 49% граждан, то в Липецкой области привили всего 47%,2. При этом целевой уровень прививок был 45% населения региона. Всего гриппом в прошлый сезон переболели примерно 1,5% липчан. К примеру, в 2018 году с гриппом слегли 4%, а в 2017 году — 4,5%. Уровень госпитализации, соответственно, тоже снизился.- Залогом того, что Липецкой области удалось избежать эпидемии гриппа, стала грамотная прививочная кампания. Шла активная вакцинация групп риска — это дети, пенсионеры, беременные и социальные работники. Охват их прививками составил примерно 75%. На граждан этих категории всегда надо обращать особое внимание, - уверена Ирина Ярковская. - Можно сказать, что эффективной прививочной кампанией мы купировали эпидемию гриппа. Мы видим, что вакцины работают. Если до вакцинации уровень защиты организма от вирусов составлял до 20-64%, то после вакцинации уровень защитных тел вырос до 92%.Сейчас в России ждут два штамма гриппа — А (Н3N2) - «гонконгский» грипп и грипп типа В линии Виктория, котрой липчане в прошлый сезон ни разу не болели.. Как считает Всемирная организация здравоохранения, именно они будут максимально активны на территории РФ. Также возможна заболеваемость штаммом А (H1N1), и, как всегда, стоит помнить о «птичьем» гриппе. На «гонконгский» грипп в прошлый сезон выпала треть заболевших, в основном липчане болели А (H1N1) - «свиным». «Свиной» грипп был выявлен у 67% заболевших, причем почти 2/3 из их числа — дети. 14,1% заболевших гриппом перенесли его в тяжелой форме. «Птичий» грипп тоже никуда не исчез, но его распространения больше зависит от гигиены питания и условий жизни носителя вируса.На фоне гриппа, как всегда, сохраняют высокую активность негриппозные вирусы. С период с сентября по декабрь липчане страдали пневмонией. Это заболевание часто настигает липчан в осенне-весенний период. 10% лабораторно подтвержденных случаев гриппа протекали с пневмонией. Ее за собой приводит «свиной» грипп. Почти 82% пневмоний развились у взрослых. Заболевание появилось из-за того, что больные несвоевременно обратились к врачам и первые пять дней недомогания занимались самолечением и следовали советам фармацевтов в аптеках, не прививались. Пневмониям при «гонконгском» гриппе больше подвержены пациенты старше 70%. Этот грипп у стариков вырос в пневмонию в 63% случаев.- Это еще раз обосновывает поставленную перед нами задачу по максимальному охвату прививками. Мы не просто продолжаем с вами выполнять национальный проект «Демография», но и, на самом деле, оказывать помощь нуждающимся в этом, - считает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Липецкой области. - Надо вести профилактику и не допускать у них заболевания гриппом, потому что он ведет за собой целый каскад проблем со здоровьем. Самая высокая группа риска — это липчане старше 60 лет, имеющие хронические заболевания. Их надо прививать и от гриппа, и от пневмококковой инфекции.Всего за прошлый сезон от пневмоний, развившихся на фоне гриппа, умерли 12 жителей Липецкой области. Один из них — месячный малыш. 60% из них поздно обратились к врачам, треть — и вовсе не обращались к медикам. 80% летальных случаев — это люди с хроническими заболеваниями. Озвучивая эти данные, Ирина Ярковская акцентировала важность информационной работы с населением. Она попросила врачей на каждом приеме напоминать пациентам, чтобы те не занимались самолечением, а сразу обращались к медикам.Для того, чтобы сдержать грипп в этом сезоне, в Липецкой области уже начали прививочную кампанию. По последним данным вакцину уже вкололи 76 217 липчанам. В работе у медиков четыре вида вакцин. Осталось привить примерно 500 000 липчан и сделать это в максимально короткие сроки. Почти половина вакцинированных приходится на Липецк — порядка 245 000 человек. Медиков просят активизировать работу с работодателями и привить как минимум 53 000 их сотрудников.Липецким медикам рекомендовали как можно эффективнее, в том числе — с помощью соцсетей, призывать граждан прививаться от гриппа. От врачей ждут предложений о том, как провести кампанию «На прививку становись» эффективнее, в течение следующей недели. Тем временем в Липецкой области уже наступила пора ОРВИ. За последнюю неделю лета было выявлено 2 618 случаев ОРВИ, что почти на 10% больше, чем в третью неделю августа. Это не превышает эпидпорог на этот сезон и объясняется тем, что дети (на них приходится 76,5% пациентов) начали чаще общаться перед началом учебного года.