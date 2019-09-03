Спорт

сегодня, 20:19

Липчанин Рауф Мамедов стал «бронзовым» призером первенства Европы по кикбоксингу

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#Кикбоксинг #Рауф Мамедов
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Липчанин Рауф Мамедов стал «бронзовым» призером первенства Европы по кикбоксингу

В коллекции талантливого кикбоксера в этом году нет только "золота".

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Липчанин Рауф Мамедов стал «бронзовым» призером первенства Европы по кикбоксингу среди юниоров до 19 лет.

Соревнования прошли в венгерском городе Дьер по версии WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) в самом жестком разделе этого вида спорте – фулл-контакте с лоу-киком. Бои здесь ведутся в полный контакт, дополнительно можно наносить удары ногами но голеням и бедрам соперника.

В весовой категории до 69 кг на старт вышли 13 бойцов, правда Мамедов и другой россиянин Исламгерей Кадиев из Дагестана были освобождены от первых боев, как победители первенства мира-2018. Мамедов сразу прошел в четвертьфинал, где встретился с греком Панайотисом Элефериу, который перед этим победил чеха Йозефа Водака. Липчанин обеспечил себе весомое преимущество на протяжении всех трех раундов по 2 минуты и выиграл единогласным решением судей (3:0).

В полуфинале соперником Рауфа стал Анан Райо Або из Израиля. Поединок получился напряженным, но в итоге арбитры раздельным решением (2:1) отдали победу израильскому бойцу.

Израильтянин прошел в финал, где уступил итальянцу Алессандро Капито, выигравшему первенство Европы. У Райо Або второе место, а Мамедов и хорват Борна Биланджич разделили 3-е место.

Россиянин Кадиев в своем первом бою иступил будущему чемпиону из Италии и на этот раз остался без призового места.

Отметим, что в нынешнем году это уже вторая весомая награда Райфа Мамедова. До этого он взял «серебро» в чемпионате России (проиграв в финале Кадиеву), теперь – европейскую «бронзу». Осталось получить «золото», и шанс еще представится. Как рассказал GOROD48 тренер спортсмена Евгений Кызым, 24-29 сентября его воспитанник выступит в Кубке мира среди юниоров в Анапе.

На видео концовка 3-го раунда полуфинального боя с Райя Або, в котором липчанин, увы, уступил.Наш боец в красном шлеме. 

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#Кикбоксинг #Рауф Мамедов
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Комментарии (1)

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valerafromsplus

сегодня, 20:35
Молодец! Защитник Родины моей! Защити меня, лоха! Красава!
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