Мотокросс в Липецке (ФОТО)

Хозяева трассы не подвели своих болельщиков.

В районе Октябрьского моста в Липецке состоялся фестиваль технических видов спорта «Движение», в рамках которого прошел открытый Кубок Липецкой области по мотокроссу.







За победу боролись гонщики из нескольких областей, а победу в общекомандном зачете одержали хозяева трассы – сборная липецкого ДОСААФ, за которую выступали Александр Ефимов Григорий Комиссаров Егор Грынихин, Артём Алёшин, Григорий Спицин, Александр Бесчеревных.







На счету липчан несколько призовых мест в личном зачете. Так, Григорий Спицин стал победителем гонки на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Вторым здесь стал другой наш земляк Григорий Комиссаров.



Александр Ефимов-младший занял 2-е место в классе Open.









