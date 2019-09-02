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сегодня, 12:25

Мотокросс в Липецке (ФОТО)

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#Мотокросс
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Мотокросс в Липецке (ФОТО)

Хозяева трассы не подвели своих болельщиков.

В районе Октябрьского моста в Липецке состоялся фестиваль технических видов спорта «Движение», в рамках которого прошел открытый Кубок Липецкой области по мотокроссу.

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За победу боролись гонщики из нескольких областей, а победу в общекомандном зачете одержали хозяева трассы – сборная липецкого ДОСААФ, за которую выступали Александр Ефимов Григорий Комиссаров Егор Грынихин, Артём Алёшин, Григорий Спицин, Александр Бесчеревных.

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На счету липчан несколько призовых мест в личном зачете. Так, Григорий Спицин стал победителем гонки на мотоциклах с объемом двигателя 125 кубических сантиметров. Вторым здесь стал другой наш земляк Григорий Комиссаров.

Александр Ефимов-младший занял 2-е место в классе Open.

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#Мотокросс
1

Комментарии (4)

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Avto Club 2018

31 минуту назад
Молодцы! Просто молодцы!!! И ещё раз молодцы!
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А здесь артамонова с

34 минуты назад
Заваркиной нет, только в парке плитку перекладывать
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соучастник

52 минуты назад
Просто молодцы!
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МИРОТВОРЕЦ

58 минут назад
МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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