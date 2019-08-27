48 минут назад
700 заключенные липецких колоний 1 сентября сядут за парты школ
Еще 900 человек начнут получать профессиональное образование
В УФСИН России по Липецкой области завершена подготовка школ и профессиональных образовательных учреждений в исправительных учреждениях к новому учебному году. Отремонтированы помещения, приобретены учебные пособия и оборудование. Специально созданная комиссия провела проверку пожарной безопасности, оценила санитарное состояние и материально-техническую оснащённость учебных классов, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.
Фото: smi8.info
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