Общество

48 минут назад

700 заключенные липецких колоний 1 сентября сядут за парты школ

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#образование #УФСИН
700 заключенные липецких колоний 1 сентября сядут за парты школ

Еще 900 человек начнут получать профессиональное образование

В этом году 1 сентября в школах при исправительных учреждениях Липецкой области за парты сядут более 700 осуждённых, а в федеральных казённых профессиональных образовательных учреждениях к обучению приступят более 900 осуждённых.

В УФСИН России по Липецкой области завершена подготовка школ и профессиональных образовательных учреждений в исправительных учреждениях к новому учебному году. Отремонтированы помещения, приобретены учебные пособия и оборудование. Специально созданная комиссия провела проверку пожарной безопасности, оценила санитарное состояние и материально-техническую оснащённость учебных классов, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

Фото: smi8.info


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#образование #УФСИН

Комментарии (1)

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Клиника Федоровых

17 минут назад
А наеду и прочие поборы родители зэков будут платить?
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