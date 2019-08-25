сегодня, 10:02
В Думу внесли законопроект об идентификации полицейских и росгвардейцев
Силовикам предложили присваивать идентификационные номера, которые должны быть расположены на амуниции. При этом автор инициативы счел неудачным решением нагрудные знаки для сотрудников органов из-за их непрактичности
Законопроект предложил сенатор Владимир Лукин. С помощью этой меры, считает сенатор, полицейские и росгвардейцы будут понимать, что их личности можно идентифицировать, что свою очередь способствует «персональной ответственности, дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение», которое служит «дополнительной гарантией защиты граждан от произвола» (цитаты приводятся по ТАСС, так как на момент публикации заметки на сайте Госдумы велись технические работы)сообщает www.rbc.ru