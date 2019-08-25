В мире

сегодня, 09:49

В ОАЭ женщина подала на развод из-за чрезмерной любви мужа

171

Жительница Объединенных Арабских Эмиратов решила подать на развод через год после свадьбы, аргументировав это скучной семейной жизнью без ссор, споров и каких-либо "острых" ситуаций. Женщина откровенно называет своего мужа "слишком романтичным и послушным", пишет Khaleej Times.

- Я буквально задушена любовью и привязанностью супруга. Он даже помогает мне убираться в доме. Постоянно дарит подарки и все прощает. Я скучаю хотя бы по одному дню, где бы мы могли поспорить, но это невозможно с моим романтичным мужем, - объяснила женщина.

На возмущения супруги мужчина с недоумением ответил тем, что всегда хотел лишь "быть идеальным и добрым мужем".

Сообщается, что суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать паре шанс на примирение.

Источник: rg.ru

171

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе
NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе

сегодня, 10:23

В мире
Британский боксер Ярд попал в больницу после боя с Ковалевым
Британский боксер Ярд попал в больницу после боя с Ковалевым

сегодня, 09:56

В мире
В США признали российский пулемет лучшим в мире
В США признали российский пулемет лучшим в мире

сегодня, 09:54

В мире
Трамп допустил, что Путина пригласят на следующую встречу G8
Трамп допустил, что Путина пригласят на следующую встречу G8

сегодня, 09:51

В мире
Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон
Елизавета II пожаловалась на испорченный из-за Трампа газон

сегодня, 09:45

В мире
Названа самая опасная группа крови у человека
Названа самая опасная группа крови у человека

сегодня, 09:41

В мире