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В ОАЭ женщина подала на развод из-за чрезмерной любви мужа
Жительница Объединенных Арабских Эмиратов решила подать на развод через год после свадьбы, аргументировав это скучной семейной жизнью без ссор, споров и каких-либо "острых" ситуаций. Женщина откровенно называет своего мужа "слишком романтичным и послушным", пишет Khaleej Times.
На возмущения супруги мужчина с недоумением ответил тем, что всегда хотел лишь "быть идеальным и добрым мужем".
Сообщается, что суд постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать паре шанс на примирение.
Источник: rg.ru