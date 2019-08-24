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сегодня, 10:52
В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением
Число россиян с таким диагнозом за 5 лет выросло почти в 1,5 раза
В России заметно выросло число людей, которым поставили диагноз «ожирение». В число субъектов с наибольшим числом заболевших оказались три уральских региона, сообщает Минздрав, - сообщает RT.
Регионом с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением за прошедший год стал Алтайский край. В этом регионе из ста тысяч человек ожирением по статистике страдают больше 5,5 тысячи людей. На втором месте по заболеваемости оказалась Курганская область — в ней зафиксировали 2711,4 случая заболевания. За ней следует Тюменская область — 2634,9 случая, а замыкают пятерку лидеров Ямало-Ненцкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).
Наименьший уровень заболеваемости ожирением по итогам прошлого года был зафиксирован в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тыс. населения.
В число регионов с невысоким уровнем заболеваемости ожирением оказались Кабардино-Балкария (578,5), Москва (588,2), Калининградская область (618,3) и Якутия (627).
Регионом с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением за прошедший год стал Алтайский край. В этом регионе из ста тысяч человек ожирением по статистике страдают больше 5,5 тысячи людей. На втором месте по заболеваемости оказалась Курганская область — в ней зафиксировали 2711,4 случая заболевания. За ней следует Тюменская область — 2634,9 случая, а замыкают пятерку лидеров Ямало-Ненцкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).
Наименьший уровень заболеваемости ожирением по итогам прошлого года был зафиксирован в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тыс. населения.
В число регионов с невысоким уровнем заболеваемости ожирением оказались Кабардино-Балкария (578,5), Москва (588,2), Калининградская область (618,3) и Якутия (627).