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В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

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В России за пять лет увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с таким диагнозом за 5 лет выросло почти в 1,5 раза

В России заметно выросло число людей, которым поставили диагноз «ожирение». В число субъектов с наибольшим числом заболевших оказались три уральских региона, сообщает Минздрав, - сообщает RT.

Регионом с самым высоким уровнем заболеваемости ожирением за прошедший год стал Алтайский край. В этом регионе из ста тысяч человек ожирением по статистике страдают больше 5,5 тысячи людей. На втором месте по заболеваемости оказалась Курганская область — в ней зафиксировали 2711,4 случая заболевания. За ней следует Тюменская область — 2634,9 случая, а замыкают пятерку лидеров Ямало-Ненцкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область (2319).

Наименьший уровень заболеваемости ожирением по итогам прошлого года был зафиксирован в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тыс. населения.

В число регионов с невысоким уровнем заболеваемости ожирением оказались Кабардино-Балкария (578,5), Москва (588,2), Калининградская область (618,3) и Якутия (627).
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