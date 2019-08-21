42-летний горожанин обманом получил больше миллиона рублей субсидии на строительство сельского дома

Житель Липецкой области осужден за хищение бюджетных средств при участии в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года».

Правобережный районный суд города Липецка вынес 42-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере).



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, участниками программы могут быть лица, постоянно проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности. Вместе с тем, обвиняемый - житель города, прекрасно зная, что этим условиям не соответствует, получил субсидию в 1 180 000 рублей на строительство жилого дома в сельской местности .



Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Липецкой области.



Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с возмещением причиненного государству ущерба в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.

