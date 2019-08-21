Происшествия

22 минуты назад

42-летний горожанин обманом получил больше миллиона рублей субсидии на строительство сельского дома

1 199
#мошенничество
42-летний горожанин обманом получил больше миллиона рублей субсидии на строительство сельского дома

Житель Липецкой области осужден за хищение бюджетных средств при участии в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года».

Правобережный районный суд города Липецка вынес 42-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, участниками программы могут быть лица, постоянно проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности. Вместе с тем, обвиняемый - житель города, прекрасно зная, что этим условиям не соответствует, получил субсидию в 1 180 000 рублей на строительство жилого дома в сельской местности .

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Липецкой области.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно с возмещением причиненного государству ущерба в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
1 199
#мошенничество

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Равшан

3 минуты назад
А че так можно было?
ответить

Еще в рубрике

Липчанина будут судить в Воронеже за хищение бюджетных денег
#мошенничество #хищение #налоги
4
Липчанина будут судить в Воронеже за хищение бюджетных денег

52 минуты назад

Происшествия
Студентка не смогла отказаться от соблазна и попала под суд
#кража #банковская карта
4
Студентка не смогла отказаться от соблазна и попала под суд

сегодня, 10:10

Происшествия
Мошенники атакуют липчан от имени банков
#мошенничество
9
Мошенники атакуют липчан от имени банков

сегодня, 09:36

Происшествия
44-летнюю женщину сбили на улице Кривенкова
#Авария #ДТП
4
44-летнюю женщину сбили на улице Кривенкова

сегодня, 09:28

Происшествия
Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина
#вандализм
95
Десятки автомобилей залили пеной на улице Гагарина

сегодня, 08:50

Происшествия
16-летнюю девушку задержали за угон
#угон
5
16-летнюю девушку задержали за угон

сегодня, 08:44

Происшествия